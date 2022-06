Master Chefissä kokkaava Nokian insinööri vannoo hiiligrillien nimeen: "Kaasugrilli on höyrykeitin"

– Kaasugrilli on höyrykeitin, lohkaisee Ahola-Luttila.

– Nuotio on yksi parhoista tavoista valmistaa ruokaa, kunhan sinne saa tarpeeksi lämpöä,vakuuttaa Ahola-Luttila.

Grilli on helppo sytyttää piippusytyttimellä.

Jos kaipaa oppia grillaamiseen, Olli Ahola-Luttilalla on siihen vinkki.

– You Tube on aika hyvä kaikkeen. Videolla voi oppia remonteista ruoanlaittoon.

Master Chef -kokkikilpailussa mukana oleva Olli Ahola-Luttila on suunnitellut kesäisen grillimenun, jossa on tarjolla jokaiselle jotakin. Kuuntele, kuinka Olli valmistaa grillimenun Yle Kaakkois-Suomen iltapäiväohjelmassa.

1. Hampurilaisessa tärkeintä on hyvä, rasvainen pihvi

Salaatti on tärkeää laittaa pihvin päälle.

– Hampurilaisessa tärkeintä on hyvä pihvi, jossa on aika reilusti rasvaa, esimerkiksi 20 prosenttia. Itse pidän siitä, että pihvi on pelkästään naudan jauhelihaa. Grilli kuumaksi ja hyvät pinnat pihviin, niin kyllä se siitä.