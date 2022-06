Brad Pitt haastoi ex-vaimonsa oikeuteen "vahingon aiheuttamisesta" viinitilakaupalla – Jolie myi osuutensa venäläiselle oligarkille

Jolie oli myynyt vuonna 2021 tammikuussa osuutensa tilasta venäläiselle oligarkille Juri Sheflerille. Shefler on miljardööri, joka omistaa alkoholia 160 maassa myyvän SPI Groupin, Yhtiöllä on oikeudet kuuluisan Stolitshnaja vodkan brändiin. Sheflerillä on Britannian ja Israelin kansalaisuus ja hän on naimisissa venäläisen mallin Tatjana Kovylinan kanssa.