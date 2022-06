Kantti kestää! sanovat lomailevat jämsäläiset – Jatkuva kriisitila koettelee nyt suomalaisten sietokykyä kovimmin sitten toisen maailmansodan

Tamperelainen linja-autonkuljettaja Jussi Toivonen on Helsingissä sukulaistensa ja lapsien kanssa kesälomamatkalla. Toivonen on huomannut, että vaikka Venäjän hyökkäyssota painaakin monen mieltä, on ihmisten aiempi suuri surumielisyys painunut pienemmäksi.

Kuva: Petteri Sopanen / Yle