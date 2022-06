Tuomas Ahonen myi avoimesti "teollisuushamppua" verkkokaupassaan – nyt häntä epäillään törkeästä huumausainerikoksesta

Tuomas Ahonen aloitti viime kesänä hampun kukan myynnin omassa verkkokaupassaan. Ahonen on tuonut hamppua ulkomailta ja myynyt sitä Matkahuollon ja Postin välityksellä suomalaisille asiakkaille.

Ahonen on pyörittänyt kahta hamppualan yritystä Halfway Crooksia ja Mrs Greengrassia. Halfway on keskittynyt teollisuushampun kukan myyntiin ja Mrs Greengrass on myynyt hampusta tehtyä CBD-öljyä ja -jauhetta.