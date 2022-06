Opiskelijakuntien jäsenkato pahenee ja talous sakkaa – selvitys suosittelee muun muassa tukea opetusministeriöltä, jotta edunvalvonta säilyy

– Oppilaitosdemokratia on tärkeä osa kansanvaltaista yhteiskuntaamme. Vaikuttamisen mahdollisuudet tulee turvata myös opiskelijoiden osalta. Selvitys antaa suuntaviivoja juuri tähän, Honkonen sanoo ministeriön tiedotteessa.

Tilanne on ongelmallinen, sillä opiskelijakunnilla on lakisääteinen velvollisuus toimia ja huolehtia opiskelijoiden edunvalvonnasta.

Jos jäseniä on vähän, taloudellinen tilanne on hankala. Opetusministeriön selvityksen mukaan hieman yli kolmasosa opiskelijakunnista ilmoittaa taloudellisen tilanteensa olevan välttävä.

Tilanne on vaikea esimerkiksi Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUOssa.

TUOn jäsenmäärä on noin 2 000, kun läsnä olevia opiskelijoita on koulussa 11 000. Vielä vuosi sitten jäseniä oli vajaat 3 000, parhaimpina aikoina päästiin hätyyttelemään 6 000 jäsenen määrää, kun opiskelijoita oli noin 10 000.

Opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja Matias Sillanmäki kertoo, että taloudellinen tilanne on todella haastava. Kun jäseniä on hyvin vähän, on opiskelijakunta riippuvainen korkeakoululta tulevasta rahoituksesta.