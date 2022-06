Uudenmaan uudet sote-päättäjät kyselyssä: Asunnottomuus poistuu parantamalla mielenterveys- ja päihdepalveluita

Kyselyyn vastanneista Länsi-Uudenmaan uusista sote-päättäjistä kaikki pitävät tärkeänä, että oma asuinkunta pyrkii poistamaan asunnottomuuden kokonaan. Helsinkiläispäättäjistä 91 prosenttia ja Vantaan ja Keravan päättäjistä 96 prosenttia on tätä mieltä.

Sote-päättäjien mukaan asunnottomuutta ennaltaehkäistään, vähennetään ja poistetaan parhaiten parantamalla mielenterveys- ja päihdepalveluiden saatavuutta. Tätä mieltä on päättäjistä valtaosa eli 81 prosenttia.

Esimerkiksi Vailla vakinaista asuntoa -yhdistys (siirryt toiseen palveluun) on jo pitkään muistuttanut, että asunnottomuus voi aiheuttaa ja pahentaa erilaisia terveysongelmia.

Asunnottomista noin joka viides on alle 25-vuotias

Uudenmaan asukkaat taas lisäisivät ensisijaisesti tukiasuntoja ja asumisyksiöitä sekä kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden lisääminen on asukkaiden vastauksissa kolmantena; niiden lisäämistä kannattaa 60 prosenttia asukkaista.

Päättäjät ymmärtävät myös, että asunnottomuus ei ole oma valinta. Päättäjistä 87–92 prosenttia on tätä mieltä. Sen sijaan asukkaiden kanta on jyrkempi: asukkaista 58–66 prosenttia on sitä mieltä, että asunnottomuus ei ole oma valinta.