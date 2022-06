Intialainen Pukhraj Ranjan on yrittäjä, jollaisia Helsinki haluaa lisää – maahanmuuttajataustaisten naisyrittäjien määrä kasvaa

Ajatus menee näin: erilaisista kulttuureista tulevilla ihmisillä on näkökulmia, ajattelutapoja ja toimintamalleja, jotka voivat rikastuttaa yhteiskuntaa ja tuoda lisäarvoa, joka on vaikeasti mitattavissa.

Maahanmuuttajataustaisten yrittäjien määrä kasvussa

Yksi maahanmuuttajanaisille tarkoitetun yrittäjätapahtuman pääpuhujista on Espoon Vuoden yrittäjäksi valittu Fadumo Ali , jonka kaksi vuotta sitten perustama yritys Hoiwa oy teki viime vuonna 4,2 miljoonan euron liikevaihdon. Sosiaali- ja terveysalan työvoimaa välittävän yrityksen listoilla on yli 2 500 työntekijää.

Partasen työnantaja on maksutonta yritysneuvontaa tarjoava NewCo Helsinki, jonka avustuksella syntyi viime vuonna 1 200 uutta yritystä. Asiakkaista 43 prosenttia on maahanmuuttajataustaisia.

Monille yrittäjyys on ainoa vaihtoehto

Ranjanin toinen kriittinen huomio liittyy ilmiöön tilastojen taustalla. Maahanmuuttajataustaisten naisten yrittäjyyden kasvu on lähtökohtaisesti merkityksellinen asia, jota on syytäkin juhlia. Kolikolla on kuitenkin myös kääntöpuoli.

– On tärkeä miettiä, miksi näin on tapahtumassa ja tunnistaa se, että monille yrittäjyys on ainoa vaihtoehto. Suomesta on vaikea löytää töitä ja Helsingissä on kallista elää. Samalla kun asiaa nostetaan esille ja korostetaan kasvussa olevia lukuja, on tärkeää katsoa taustalla olevia syitä.