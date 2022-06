Saaristomeren norppien elämää voi kurkkia vielä viikon ajan – WWF:n livekamera hyödyttää myös tutkijoita

Saaristomeren norppalive on viimeistä viikkoa käynnissä.

Luontojärjestö WWF:n livekamerassa (siirryt toiseen palveluun) on seurattu Saaristomerellä viihtyviä itämerennorppia tänä kesänä ensimmäistä kertaa. WWF:n mukaan kamera sulkeutuu viikon kuluttua torstaina, mutta avautuu taas ensi keväänä.

– Saaristomeren norppalivellä olemme halunneet kertoa tästä norpan alalajista, josta moni ei ole edes tiennyt. Saaristomerellä on erillisiä pieniä norpan lisääntymisalueita, joissa itämerennorppa on jo tilanteessa, josta Saimaalla vasta pelätään. Eli talvisin meri ei välttämättä enää jäädy, jolloin norpan poikiminen Saaristomerellä on hyvin vaikeaa, kertoo WWF:n ohjelmajohtaja Petteri Tolvanen.

Kamera on ollut WWF:n mittapuulla menestys. Norppia on havaittu kevään aikana lukuisia, yhdellä kerralla jopa 39 yksilöä osui samaan aikaan kameraan. Saaristomerellä on arvioitu olevan kaikkiaan noin 200–300 itämerennorppaa.

– On ollut iloinen yllätys, miten suosittu kamera on ollut. Itämerennorppa on vähälukuinen ja harvinainen. Oli vaikea ennakoida etukäteen, missä norpat nousevat luodoille ulkosaaristossa, mutta onnistuttiin kyllä hyvin, Tolvanen sanoo.

Tavoitteena yksilöidä norppia Saaristomerellä

WWF:n livekameroista tunnetuin on Saimaalla sijaitseva norppalive. Saimaalla norppa osui kuitenkin tänä vuonna kameroihin vain muutaman kerran. Tämä ehkä ohjasi katsojia vilkaisemaan myös Saaristomeren norppia.

Saaristomeren norppalive on osa EU:n rahoittamaa Yhteinen saimaannorppamme LIFE -hanketta. Viisivuotista hanketta koordinoi Metsähallitus, ja hankekumppaneina Itämerellä toimivat WWF, Turun ammattikorkeakoulu, Luonnonvarakeskus ja Ahvenanmaan maakunnan hallitus.

– Tämä on siitäkin erilainen livekamera, että Saaristomeren norppalivellä on myös tutkimuksellinen tarkoitus. Kamera tuottaa tutkimustietoa. Tutkimuksen tarkoituksena on ennen kaikkea tunnistaa Saaristomeren norppia yksilöllisesti niiden turkkikuvioiden avulla. Kuviot ovat verrattavissa ihmisten sormenjälkiin. Valokuva-aineiston avulla pääsemme kiinni siihen, missä norpat käyvät ja voimme jopa arvioida kannan kokoa, Tolvanen kuvailee.