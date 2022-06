Venäjä sanoo avanneensa liikenneyhteydet Donbasin kautta Krimille

Krim on ollut venäläisjoukkojen hallussa vuodesta 2014.

Venäjän hallussa olevan Berdjanskin viranomaiset kertoivat tänään keskiviikkona, että sen satama-alue on puhdistettu miinoista ja satamassa on viljalastissa olevia laivoja valmiina lähtemään. Uutistoimisto Tassin välittämää tietoa ei voida vahvistaa puolueettomista lähteistä.

Venäläisjoukkojen saarto Mustallamerellä on herättänyt pelkoja maailmanlaajuisesta ruokakriisistä. Ukrainassa on jumissa arvioiden mukaan noin 20-25 miljoonaa tonnia viljaa, jota ei voida kuljettaa pois maasta. Ukraina on syyttänyt venäläisjoukkojen varastavan ukrainalaista viljaa ja myyvän sitä eteenpäin.