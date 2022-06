Parhaan kesäloman ainekset: vähennä odotuksia ja elä hyvää arkea lomien välillä

Asiantuntijoiden mukaan suomalaisilla on tapana ladata kesälomaan liikaa odotuksia ja paineita. Koronarajoituksista vapaa kesä on otettu ilolla vastaan, mutta samalla se voi saada aikaan menoähkyä.

Samoilla linjoilla on työhyvinvointiin perehtynyt valmentaja, lääkäri Lari Karjula Hälsa Oy:stä:

– Kyllähän ihmisillä on varmasti paljon patoutunutta halua tehdä asioita ja touhuta juttuja. Pari vuotta on menty aika rauhallisilla meiningeillä.

Hyvän loman pohja rakentuu lomien välissä

– Hyvinvoinnin kannalta on tärkeämpää mitä siellä lomien välillä tapahtuu kuin se, että mitä siellä lomalla tapahtuu. Palautumista ja hyvinvointia tukevia asioita olisi tärkeää olla arjessakin. Lomaa on kuitenkin vain maksimmissaan se muutama viikko kesässä, sanoo tutkija Anniina Virtanen.

– Iso merkitys on sillä, että kun loma alkaa, niin onko sellainen olo, että on siellä kuopan pohjalla, jolloin pitää loman aikana kiivetä sinne kuopan reunalle. Vai onko sellainen tilanne, että on tasamaalla valmiiksi ja sitten aletaankin kasvattaa iskukykyä siihen seuraavaan kauteen, sanoo Karjula.