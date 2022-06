Kesälomalla moni saavuttaa metsästäjä-keräilijä-tilan ja nukkuu hyvin, sanoo tutkija

Tutkituissa yhteisöissä ihmiset eivät ole juuri koskaan yksin. He nukkuvat ryhmissä. Tutkitut hadzat heräilivät paljon, he olivat sängyssä 9 tuntia, josta nukkuivat 6,25 tuntia. He kertoivat nukkuvansa tarpeeksi.

"Jos ihminen on päivällä virkeä, ei ole väliä, miten hän on nukkunut"

– Aivojen käytön kannalta on hurjaa, että uniaika vähenee. Aivoja käytetään enemmän ja enemmän, samaan aikaan nukutaan vähemmän. Unettomuus on lisääntynyt, ja se on tavallista myös nuorilla, ennen se oli harvinaista. Tilanne on huolestuttava. Unesta on tehty suoritus. Jos ihminen on päivällä virkeä, ei ole väliä, miten hän on nukkunut, Himanen kuvailee.