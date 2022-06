Suomen vanhimman höyrylaivan vihellys ilahduttaa jälleen – 114-vuotias Tarjanne aloitti kauden liikennöinnin Näsijärvellä

Tampereen Mustanlahden satamassa ilmoille kajahtaa kova tuuttaus, kun Höyrylaiva S/S Tarjanne on aloittamassa kesän ensimmäistä matkaansa kohti J. L. Runebergin mukaan nimettyä Runoilijan tietä. Matka Näsijärveä pitkin Tampereelta Virroille vie pysähdyksineen aikaa noin kahdeksan tuntia.

Tunnelma lähtösatamassa on odottava.

– Kyllähän tämä on aina erityinen hetki, kun lähdetään ensimmäiselle reittivuorolle tuonne Virtain suuntaan. Siellä on isot ihmisjoukot Ruovedellä ja Virroilla vastassa, tämä on sellainen iso kansanjuhla molemmissa pitäjissä, kertoo Hopealinjojen liikennöimän Tarjanteen kapteeni Sami Salmi.

Kapteeni Sami Salmi kertoo suosivansa höyrylaivan ohjaksissa visuaalista navigointia. "Aika paljon navigoin maamerkeistä, eli otan suunnan jostain tietystä paikasta", hän kertoo. Kuva: Päivi Solja / Yle

Vuonna 1908 valmistunut Tarjanne on ehtinyt 114-vuotisella taipaleellaan nähdä monenlaista. Se on muun muassa toiminut tykillä varustettuna sotalaivana ensimmäisen maailmansodan aikana Venäjän Näsijärvellä purjehtineessa osastossa. Vuona 1929 se oli mukana Siilinkarin edustalla uponneen S/S Kurun pelastustöissä.

Historiallisen laivan kapteenina toimiva Salmi on ylpeä työstään "vanhalla rouvalla", kuten hän itse kuvailee.

– Kyllä tämä on hienoa. Ja kun ajattelee, mikä historia Tarjanteella on takana, niin kyllä minulla on hieno homma näin kesällä.

Tarjanne on viimeinen pitkän linjan matkustajahöyrylaiva Suomessa. Se on myös maailman vanhin edelleen liikenteessä oleva, alkuperäistä reittiään kulkeva matkustajahöyrylaiva. Laivasta löytyvän ravintolan on suunnittelut Akseli Gallen-Kallela, ja alus on varustettu myös yöpymisen mahdollistavilla hyteillä.

Tarjanteen kunnostustyöt kesää varten aloitettiin jo maaliskuun lopulla. Pientä säätöä ja ehostusta tehtiin niin laivan koneistoon kuin sisätiloihin.

– Vanha rouva vaatii aika paljon tällaista laittoa, että se saadaan liikenteeseen. Meikataan hänet, niin kelpaa sitten liikennöidä tuolla, Salmi naurahtaa.

Ruoveden laivarannassa toivotettiin Tarjanne lämpimästi tervetulleeksi. Kuva: Sanni Isomäki / Yle

Nähtävää riittää maisemista konehuoneeseen

Näsijärven selältä kantautuva Tarjanteen höyrypilli on monelle varma kesän merkki. Tampereelta Virroille matkatessaan laiva kulkee Muroleen kanavan ja Ruoveden laivarannan kautta, tervehtien kulkiessaan rannoilla heiluttavia kesälomalaisia komealla tuuttauksellaan.

Kesäisillä laivamatkoilla ehtii kapteenikin välillä nauttimaan maisemista ja vaihtamaan kuulumisia matkustajien kanssa. Perheen pienimpien on mahdollista päästä jopa ohjaamaan laivaa kapteenin opastuksella.

Kannen alla hyrskyttävä höyrykoneisto on myös näkemisen arvoinen. Tarjanteen konemestaria kannattaakin rohkeasti nykäistä hihasta.

– Konemestarin suostumuksella pääsee aina muutama katsomaan vanhaa höyrykonetta, Salmi vinkkaa.

Mutta entä ne maisemat? Missä kohti Runoilijan tietä kannattaa ehdottomasti pitää silmät auki?

– Varsinaiset maisemat alkavat vasta Muroleesta eteenpäin, siellä on kapeikkoja ja kalliomaalauksia. Alkumatka on melko tylsänpuoleista, pitkää selkää vain. Eli kyllä se kannattaa olla Muroleen jälkeen hereillä, neuvoo kapteeni.

Tarjanteen höyrypillin vihellys kantautuu kilometrien päähän, ja sen voi bongata Näsijärveltä päivittäin keskiviikosta perjantaihin. Kuva: Sanni Isomäki / Yle