Syöpäklinikalla ei ole yhtään pätevää hoitajien kesäsijaista – "Hoito ei vaarannu", vakuuttaa HUSin hallintoylihoitaja

Kesällä on pulaa hoitajien lomasijaisista kaikissa sairaaloissa, Yle uutisoi jo toukokuussa kysyttyään asiaa kaikilta Suomen sairaanhoitopiireiltä.

Ylen tietojen mukaan esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin Syöpätautien klinikalle ei ole saatu yhtään pätevää sairaanhoitajan sijaista. Lisäksi klinikan kahden osaston 42 vuodepaikasta vain 26 on käytössä kesän aikana.

– Syöpätautien klinikalla on aikaisemmin yhdistetty vuodeosastot, ja tänä kesänä on tarkoitus pitää kaksi osastoa auki. Klinikalla on kuusi paikkaa enemmän kuin monena muuna aiempana kesänä. Potilaiden hoidot eivät vaarannu. Suurinta osaa potilaista voidaan tarvittaessa hoitaa toisessa yksikössä, esimerkiksi lähisairaaloiden vuodeosastoilla.