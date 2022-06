Saunalauttakulttuuri tuli jäädäkseen – Tampereella etsitään ratkaisua kasvavalle lautta-armeijalle

Saunalauttojen suosio on kasvanut niin suureksi, että lisääkin rakennettaisiin kernaasti. Tampereen kaupunki ei kuitenkaan voi tällä hetkellä vastata tarpeeseen säilytyspaikkojen osalta. Näsijärvellä on tilaa, mutta Pyhäjärvellä tilanne on lukittu.

Tampereella kahta saunalauttaa vuokraava Tampereen Saunalauttaristeilyt Oy on tyytyväinen nykytilanteeseen, vaikka kustannuksia on nostanut laituripaikkojen lisäksi myös bensan hinta. Video: toimittaja ja kuvaaja Miikka Varila / Yle