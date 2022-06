Kaikki syytteet hylättiin: Sukulaiskokkia ei pakotettu tekemään työtä ilmaiseksi tamperelaisessa ravintolassa ilman vapaapäiviä

Syytteen mukaan kokilla olisi myös teetetty työtä noin 3,5 kuukautta ilman palkkaa, ja töitä olisi ollut enemmän kuin työsopimuksessa on määritelty. Lisäksi syytteen mukaan hänelle ei olisi annettu vapaapäiviä tai asianmukaista palkkaa ja hänen palkastaan olisi viety rahaa.

Kokki on avioliiton kautta sukua toiselle vastaajalle. Vastaajien mukaan sukulaiset ovat olleet järkyttyneitä perheenjäsenten välisestä riidasta, minkä takia asia on sovittu suvun kesken ja kokille on maksettu 30 000 euron sovintoraha.