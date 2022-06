"Yöllä tulee varaus, ja aamulla onkin korona" – osa kauneusalan yrittäjistä pohtii, käytetäänkö sairastumista tekosyynä aikojen perumiselle viime tingassa

Muun muassa Oulun kauneushoitola Salon PR Beautyn yrittäjä Piia Runtti kertoo, että aikoja on peruutettu korona-aikana sen verran usein, että on herännyt ajatus siitä, onko jokainen sairastapaus todellinen.

Kun sairastuminen on peruutuksen syynä, ei peruutusmaksuja yleensä tarvitse maksaa.

– Yöllä tulee varaus, ja aamulla onkin korona. Tämä on aiheuttanut monesti epäilystä siitä, onko mahdollista, että ihminen on sairastunut vain muutaman tunnin sisällä, Runtti sanoo.

Vastaavaan on törmännyt myös oululaisen Kauneushoitola Ihanaisen yrittäjä Riitta Tuohimaa . Hän kertoo, että peruutuksia sairastumiseen vedoten on tullut koko koronan ajan, mutta erityisen paljon tammikuun puolivälistä lähtien.

– Samana aamuna tai myöhään edellisenä iltana tulee viestiä tai soitetaan, että on sairastuttu. Luulen, että osa näistä tapauksista on sellaisia, että ei vain jakseta lähteä [hoitoihin], Tuohimaa sanoo.

Kaikkialla tällaiseen ilmiöön ei kuitenkaan olla törmätty. Oulun kauneushoitola Feeling It:in yrittäjä Laura Mäki-Lohiluoma kertoo, että sairastapauksia on kyllä ollut, mutta niistä on ilmoitettu heille hyvissä ajoin etukäteen.

Salon PR Beautysta kerrotaan, että äkillisiä peruutuksia on tehty eniten kynsipalveluihin.

Asiakkaan sairastumista on hankala kyseenalaistaa

– Hankala kyseenalaistaa, onko koronaa vai ei. On epäkohteliasta alkaa kyseenalaistamaan toisen terveyttä, Runtti selittää.

Mikäli asiakas ei istu penkissä, ei rahaa myöskään tule. Runtti kertoo tämän vaikuttavan suoraan tuloihin: kiinteät kulut, kuten vuokra, vakuutukset ja sähkö, juoksevat koko ajan. Myös työntekijöiden palkat on maksettava riippumatta siitä, tuleeko asiakas paikalle vai ei.

Vaikka äkilliset peruutukset sairastumisten vuoksi ovat Runtin mukaan ikäviä, ei hän aio alkaa kyselemään asiakkailta sairastodistuksia. Alla olevasta audiosta voit kuunnella, millaista yrittäjän näkökulmasta on se, kun asiakkaan sairastumista ei voi kyseenalaistaa.

Tilanne on pakottanut yrittäjiä kiristämään ajanvarausehtoja

Karoliina Katila muistuttaa, että kuluttajan vastuulla on tehdä peruuttamisilmoitus heti, kun tietää, ettei pääse saapumaan varatulle ajalle. Mikäli peruutus tulee lyhyellä varoitusajalla ja se tehdään ilman pakottavaa syytä, on Katilan mukaan kyse sopimusrikkomuksesta.

Kun sopimus on syntynyt, asiakas on velvollinen korvaamaan toimeksisaajalle vahingot sopimuksen rikkoutuessa.

Myös Salon PR Beautyssa on tehty muutoksia ajanvarausehtoihin. Runtti kertoo, että heillä on ollut viimeisen kahdeksan vuoden ajan käytäntö, jossa äkillisen sairastapauksen sattuessa asiakkaan on varattava korvaava aika perutun tilalle.