Seiska julkaisi salakuvan Sanna Marinin takapuolesta – lehden mielestä kuva ei ole seksistinen, tutkijan mielestä kyse on häirinnästä

– Minusta tuo on jo jonkinlaista häirintää tai yksityisyyteen kajoamista. Sehän voisi olla, tai on, jonkinlaista häirintää, että ihminen lähtee kuvaamaan naisten takapuolia kaduilla. Eihän näin voi tehdä, oli kyseessä sitten julkisuuden henkilö tai ei, Saresma sanoo.

– Onhan tämä osa jatkumoa, jossa nainen voidaan esittää vain ruumiinosanaan, ja sehän on selkeästi naisvihaa. Se, että naiselta viedään toimijuus, identiteetti ja persoona, ja hänestä tulee vain takapuoli, on naisvihalle ominainen naisrepresentaatio, Saresma sanoo.

– Onhan tuossa kuvassa kaikki naisihanteeseen sopivat asiat: on lapsi ja lastenvaunut, mutta siitä huolimatta hän (Marin) pitää itseään timmissä kunnossa eli toteuttaa naisihannetta. Naisellinen nainen on äiti ja kaunis katsella ja kenties seksikäs. Kuvasta on kaikki vallan merkit rajattu pois, vaikka hän on yksi Suomen vaikutusvaltaisimmista henkilöistä, Saresma sanoo.