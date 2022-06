Opintolainaa nostetaan nyt ennätysmääriä, ja Kela arvioi opiskelijoiden tilanteen vaikeutuvan – näin inflaatio vaikuttaa opintovelkoihin

Valtion takaaman opintolainan kokonaispääoma on ollut viime vuosina runsaassa kasvussa, ja se oli huhtikuun lopulla noin 5,5 miljardia euroa. Tämä selviää Suomen Pankin tilastoista (siirryt toiseen palveluun) . Suomen Pankin ekonomisti Markus Aaltonen kertoo, että nyt rikotaan ennätyksiä.

– Lainoja on nostettu ennätysmäärä. Esimerkiksi tammikuussa 2022, kun kevään lainaerä tuli nostettavaksi, sitä nostettiin eniten läpi opintolainahistorian.

Myös opintovelan keskimäärä opiskelijaa kohden on viime vuosina kasvanut. Aaltonen arvelee syiksi opintolainan kasvaneelle hyödyntämiselle opinnoissa lainan ennätysmatalan korkotason. Tammikuussa uusien nostojen keskikorko kävi matalimmillaan 0,09 prosentissa.

– Osittain yksi selittävä tekijä on vuoden 2017 opintotukiuudistuksesta nousseet lainaerät. Opintolainaa on voinut nostaa enemmän uudistuksen jälkeen.

Inflaatio syö opiskelijoiden ostovoimaa

Kelan opintotukiryhmän erikoissuunnittelija Ilpo Lahtisen mukaan inflaatio heikentää tälllä hetkellä opintoetuudellisten ostovoimaa. Hänen mukaansa hallituksen toukokuussa esittämä (siirryt toiseen palveluun) sosiaaliturvaetuuksien aikaistettu indeksikorotus ei pelasta opintoetuudellisten tilannetta, sillä 70 prosenttia opintotuesta, eli opintorahasta ja lainasta, on opintolainaa.

– Opintolainojen kuukausimääriä on korotettu viimeksi 5 vuotta sitten. Tämän viiden vuoden aikana hinnat ovat nousseet yli 10 prosenttia.

Lahtinen arvioi viiden vuoden aikaisen hintojen nousun laskeneen opiskelijoiden kuukausittaista ostovoimaa reilulla 65 eurolla. Nyt inflaatio on kuitenkin voimakkaampi.

– Kohta alkaa lähestyä tilanne, jossa opintotukea saava voi kuukausittain joutua turvautumaan toimeentulotukeen. Sehän on ihan kestämätön tilanne kaiken kaikkiaan.

Kasvavat korot voivat nostaa kustannuksia

– Meillä on tällä hetkellä yli 10 000 henkilöä, joilla on opintolainaa yli 30 000 euroa. Tällä hetkellä toteutunut korkojen nousu ei ketään aja ahdinkoon, mutta jos opintolainojen korkoihin tulee 4 prosenttia lisää, niin 30 000 euron opintoveloissa se tarkoittaa 100 euroa kuukaudessa lisämenoa. Kun puhutaan pienituloisesta ihmisestä, se on iso raha, Lahtinen sanoo.