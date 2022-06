EU:n kännykkälaturiuudistus tulee asiantuntijan mukaan jo myöhässä – vaikutukset kuluttajan arkeen jäävät todennäköisesti pieniksi

Päätöksellä on haluttu vähentää elektroniikkajätteen määrää ja helpottaa kuluttajien elämää. Vastaisuudessa kuluttaja saa itse päättää, ostaako laitteen laturin kanssa vai ilman.

Päätoksen virallistamisen jälkeen valmistajilla on kaksi vuotta aikaa sopeutua uudistukseen. Näillä näkymin se astuu voimaan syksyllä 2024. Kannettavien tietokoneiden osalta muutos astunee voimaan vuonna 2026.

– Päätös on ympäristön kannalta ehdottoman hyvä, mutta se tulee 10 vuotta myöhässä. Uudistus olisi kannattanut tehdä silloin, kun erilaisia laturipäitä käytettiin enemmän. Nythän käytössä on lähinnä kaksi laturipäätä, USB-C ja iPhonen pieni laturipää. Kannettavien tietokoneiden kannalta uudistus herättää kysymyksiä, sillä niissä on suuremmat virtavaatimukset, kuin mihin kyseinen laturipää voi yleensä vastata.