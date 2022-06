Suomalaiset nuoret ostavat väärennettyjä vaatteita ja lenkkareita enemmän kuin aiemmin – väärennösbisneksessä liikkuu miljardeja euroja

Suomalaisista nuorista 44 prosenttia on tarkoituksellisesti ostanut vuoden sisään väärennettyjä merkkituotteita. Luku on hieman korkeampi kuin EU:n nuorten keskiarvo, joka on 37 prosenttia.

Asia käy ilmi Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston EUIPO:n 15–24-vuotiaille eurooppalaisille nuorille tämän vuoden alussa tekemästä kyselytutkimuksesta. Kyselytutkimuksessa oli mukana yli 20 000 nuorta 27:stä EU jäsenmaasta. Reilu tuhat suomalaista nuorta vastasi kyselyyn.

Vuonna 2019 vastaavassa kyselytutkimuksessa vain 14 prosenttia eurooppalaisista nuorista oli tietoisesti ostanut tuoteväärennöksiä.

Viidesosa ei välitä, onko tuote aito vai ei

Tutkimuksen mukaan edullisempi hinta on edelleen suurin tekijä, miksi nuori ostaa väärennetyn tavaran, mutta sosiaalisten vaikutteiden, kuten lähipiirin asenteiden, merkitys on kasvanut myös.

– Emme voi myöskään olla välinpitämättömiä sosiaalisen median vaikutuksille. Se on valitettavasti otollinen kanava tuoteväärennösten markkinoinnille, tutkimuksen pääekonomisti Nathan Wajsman sanoo.

Viidesosa tarkoituksellisesti tuoteväärennöksen ostaneista ei välittänyt, onko tuote aito vai ei. Luku on kahdeksan prosenttiyksikköä suurempi kuin vuonna 2019, mikä voi viitata siihen, että väärennösten ostaminen on sosiaalisesti hyväksyttävämpää.

Nuoret ostavat eniten väärennettyjä vaatteita ja asusteita. Niiden lisäksi kenkiä, elektroniikkaa sekä kosmetiikka- ja hygieniatuotteita. Kolmasosa nuorista sanoo, että aitojen ja väärennösten erottaminen toisistaan on hankalaa.

Nuorten suosituin väärennettyjen tuotteiden kategoria on vaatteet. Lähde: EUIPO:n teollis-ja tekijänoikeuksien nuoria koskevat tutkimustulokset. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Pääekonomisti Nathan Wajsmanin mielestä tuoteväärennösten ostamisen kasvu nuorten keskuudessa on vakava ongelma. Sen lisäksi, että ne rikkovat aidon tuotteen teollis- tai tekijänoikeuksia, erityisesti väärennetyn kosmetiikan ja elektronisten laitteiden käytöllä on omat riskinsä.

Väärennetty kosmetiikka tai hygieniatuotteet saattavat sisältää eri aineita tai suurempia pitoisuuksia jotain raaka-ainetta kuin aito tuote, joten soveltuvuudesta iholle ei voi olla varma. Elektronisissa laitteissa voi olla suurempi toimintahäiriön tai tulipalon riski.

Täysin aukotonta valvontaa ei ole

Suomen Tullin valvontaosaston tulliylitarkastaja Riikka Pakkanen sanoo, että suomalaiset ovat EU:n tasolla väärennösten saralla mallioppilaita. Suomalaisissa liikkeissä ei väärennöksiä yleisesti löydy, mutta ongelma piilee verkkokaupoissa.

Tullissa pysäytettiin vuosina 2018–2020 lähes kolmen miljoonan euron arvosta EU:n ulkopuolelta tulevia tuoteväärennöksiä. Pakkanen kertoo, että vallitsevat trendit näkyvät väärennöksissä. Esimerkiksi muodissa olevien lenkkareiden väärennöksiä pysäytetään paljon tullissa.

Teollisoikeusrikokset, eli tuoteväärennökset, ovat asianomistajarikoksia. Tämän takia Tulli tekee yhteistyötä asianomistajan, tässä yhteydessä tuotemerkin, kanssa yhteistyötä. Tuotemerkki tai sen edustaja jättää toimintahakemuksen, jolla he pyytävät valvomaan heidän rekisteröityjä oikeuksia.

Väärennetyt kosmetiikka- ja hygieniatuotteet voivat sisältää eri ainesosia kuin aidot. Kuvituskuva. Kuva: Niko Mannonen / Yle

Tulli ilmoittaa tuotemerkille epäilyttävistä lähetyksistä ja he vahvistavat tuotteen, onko tuote aito vai ei. Tuotemerkit järjestävät koulutusta tullivirkailijoille tuotteidensa tunnistamiseen tai jakavat tietoa, jos heidän omassa valvonnassa esimerkiksi tuotantomaassa on havaittu jotain epäilyttävää.

Epäselvissä tapauksissa tuoteesta lähetetään näyte, jota tutkitaan esimerkiksi tuotemerkin laboratoriossa. Väärennöksiä kulkee kuitenkin myös läpi valvonnasta huolimatta.

– Täysin aukotonta valvontaa ei ole, koska postiliikenteen määrät ovat todella suuret ja joka ikistä pakettia ei voida avata ja tutkia erikseen, sillä tuotemerkit eivät näy läpivalaisussa, tulliylitarkastaja Riikka Pakkanen sanoo.

Mikä vain tuote voi olla väärennös

EUIPO:n tutkimuksista on selvinnyt, että mikä vain tuote voi olla väärennös. Wajsman luettelee, että tutkimuksissa on havaittu muun muassa väärennettyjä pyykinpesuaineita, lääkkeitä, päivittäistavaroita ja jopa hyönteismyrkkyjä, joista osa päätyy myös ruoantuotantoon.

Tulliylitarkastaja Riikka Pakkanen vahvistaa, että väärennöksiä on joka tuotekategoriassa, mutta lisää, että suomalaisissa päivittäistavarakaupoista ei niitä juuri löydy. Haitallisia kemikaaleja ja hyönteismyrkkyjä, jotka aiheuttavat ihoärsytystä, voi päätyä kuitenkin suomalaisille väärennettyjen tekstiilien mukana.

– Esimerkiksi merikontteihin, jossa väärennetyt tekstiilit kuljetetaan, voidaan laittaa hyönteismyrkkyä, joka tappaa kaikki salaa matkustavat hyönteiset. Ne hyönteismyrkyt ovat usein sellaisia, joita EU:ssa ei saa enää haitallisuuden vuoksi käyttää, Pakkanen kertoo.

Väärennetyt tekstiilit saattavat olla eri materiaalia kuin tuotekuvauksessa luvataan. Kuvituskuva. Kuva: Silja Viitala / Yle

Pääekonomi Nathan Wajsman sanoo, että väärennöksiin ja teollisoikeuksiin liittyvä tutkimus on tärkeää, koska he haluavat asiaan parannuksia, mutta eivät pelkästään ihmisiä pelottelemalla vaan lisäämällä tietoisuutta. Ensimmäinen askel siihen on ymmärtäminen ja tutkimukset ovat sen perusta.

Väärennökset ovat rikollista miljardibisnestä

Wajsman kertoo, että väärennettyjen tuotteiden markkinat ovat globaalisti suuret ja niillä on selkeä yhteys järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Tulliylitarkastaja Riikka Pakkanen mainitsee myös, että väärennöksiin liittyvät myös muut järjestäytyneen rikollisuuden lieveilmiöt, kuten lapsityövoima, ihmiskauppa ja rahanpesu.

Pääekonomisti Nathan Wajsman sanoo, että EUIPO:n tekemien arvioiden mukaan väärennettyjä tuotteita tuodaan vuosittain lähes 120 miljardin euron edestä Euroopan unionin alueelle ja määrästä puuttuu EU:n sisällä tuotetut väärennökset.

Vaikka väärennettyjen tuotteiden ostaminen on kasvanut, niin laittoman digitaalisen sisällön kuluttaminen on laskenut hieman vuodesta 2019. Piraattisisältöä on tarkoituksellisesti käyttänyt vain 17 prosenttia suomalaisista nuorista ja yli 60 prosenttia ei ole lainkaan käyttänyt sisältöjä laittomista lähteistä.

Yli puolet vastaajista käyttäisi mieluiten laillisia suoratoistopalveluja, mutta hinta on suurin tekijä, miksi nuori päätyy laittomalle sivustolle sen sijaan. Muina syinä mainitaan, että haluttu sisältö on vain laittomasti saatavilla tai valikoima on suurempi.

Aiheesta voi keskustella 9.6. kello 23:een saakka.