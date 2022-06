Kyläradio pelaa, kun kännykät pimenevät – halvoilla radiopuhelimilla saadaan syrjäkylille varaverkko, jolla viestiminen onnistuu poikkeusoloissakin

Kylien turvaksi asennettava kyläradio ei lähetä radio-ohjelmaa. Tämä kyläradio on radiopuhelinten verkko kyläläisten kesken ja kyläläisten ja viranomaisten välillä.

Kyse on harvaan asuttujen seutujen kansalaisten varautumisesta. Viranomaisilla on omat suojatut verkkonsa.

Kyläradiopilotteja on toistaiseksi yhdeksän eri puolilla maata. Lapissa kyläradion pilotti on Perä-Posiolla, jossa kyläradion tukiasema antenneineen on asennettu metsästysseura Metson talolle.