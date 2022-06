Saamelaisten totuus- ja sovintokomission jatko on nyt saamelaiskäräjien käsissä – Yle selvitti saamelaiskäräjien jäsenten näkemyksiä

Suomessa käynnissä olevan totuus- ja sovintokomission jatko on vielä epäselvä. Kevään aikana komissiosta on eronnut kaksi komissaaria sekä sihteeristön pääsihteeri.

– Saamelaiskäräjien hallitus päättää käsitelläänkö asiaa jo seuraavassa kokouksessa. Olen valmistellut asialistan niin, että se on mahdollista, jos hallitus päättää niin, kertoo Juuso.

Saamenkielinen Yle Saame on tiedustellut myös lukijoiltaan, miten heidän mielestään komission työn kanssa tulisi edetä. Kyselyyn tuli 43 vastausta.

Vastaajista kaksi kolmasosaa on sitä mieltä, että komission työtä tulee jatkaa. Vastaajista lähes puolet, 47 prosenttia, on sitä mieltä, että saamelaiskäräjien tulee valita kaksi uutta komissaaria eronneiden tilalle. Noin joka viides näkee, että koko komissio tulisi nimittää uudestaan.

Valtio on sitoutunut jatkamaan komission työtä

Valtioneuvoston kanslia ilmoitti tiistaina 7.6. tiedotteella (siirryt toiseen palveluun) , että valtio on sitoutunut jatkamaan Saamelaisten totuus- ja sovintokomission työtä sekä pitää aloitettua prosessia erittäin tärkeänä ja historiallisesti merkittävänä.

Tiedotteessa kerrotaan, että kyseessä on Suomessa ensimmäistä kertaa toteutettava totuus- ja sovintoprosessi, ja on siksi ymmärrettävää, että komission haasteellisen ja vaikean työn aloittaminen on ollut aikaa vievää.