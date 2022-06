Kaasuverkkoyhtiö Gasgrid Finland haluaa rakentaa Suomeen jättimäisen putkiston kuljettamaan vetyä

Imatralainen terästehdas Ovako käyttää maakaasua teräksen kuumentamiseen. Kaasua on virrannut Imatralle Venäjältä jo vuodesta 1974. Viime kuussa Venäjä väänsi venttiilin kiinni, koska Suomi ei suostunut maksamaan kaasusta ruplissa.

Vielä kaasua on kuitenkin riittänyt Ovakolla.

– Kyllä on piisannut ihan hyvin. Käytämme Gasgridin putkessa olevaa kaasua, jota toimitetaan nyt eri lähteistä kuin aikaisemmin, Ovakon toimitusjohtaja Klaus Enwald sanoo.

– Jos on kova pakkastalvi, niin riittääkö kaasua kaikkina päivinä? Sitä emme vielä tiedä, Enwald pohdiskelee.

Vety mahdollinen korvaaja

Teollisuudessa etsitäänkin nyt kiivaasti maakaasun korvaajaa. Yksi vaihtoehto on vety. Tarkoituksena on irrottaa sitä ilmasta uusiutuvalla sähköllä, esimerkiksi tuulivoimalla. Tällaista vetyä ei kuitenkaan ole vielä tarjolla.

Ovako haluaisikin aluksi käyttää teollisuudesta jo nyt syntyvää ylijäämävetyä. Sitä on tarjolla Lappeenrannan Joutsenossa sijaitsevalta Kemiran tehtaalta.

– Ovakolla on tiettyjä vedyn tarpeita ja Kemiralla on mahdollisesti myytävää vetyä. Ne ovat fyysisesti eri paikoissa eli siihen väliin tarvitaan siirtoinfrastruktuuria, Gasgrid Finlandin toimitusjohtaja Olli Sipilä selventää asiaa.

Matkaa Kemiralta Ovakon tehtaalle on linnuntietävajaat 14 kilometriä. Mahdollisen putken pituus selviää vasta myöhemmin.

Laaja putkiverkko

Joka tapauksessa kyseessä olisi ensimmäinen tämän kokoluokan vetyputki Suomessa. Sipilän mukaan Suomessa on tähän mennessä rakennettu vetyputkia lähinnä teollisuusalueiden sisällä.

– Ajatus on tehdä aluksi tällaisia demonstraatioita, laajempia kokonaisuuksia eri puolille Suomea. Näin voimme pilotoida rakentamista ja luvittamista. Sitten jossain vaiheessa ne voidaan yhdistää kokonaiseksi markkinaksi, Gasgrid Finlandin toimitusjohtaja Olli Sipilä kertoo.

Vetyputki Pohjanlahdelle

Syynä Pohjanlahden haaralle on se, että suurin osa tuulivoimasta on keskittynyt Pohjanlahden rannikolle ja merialueelle. Tarkoituksena on, että siellä valmistetaan tuulisähköllä vetyä, jota vetyputkisto siirtäisi kuluttajille Suomeen ja Eurooppaan.