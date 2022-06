Keskustelut rajaturvallisuudesta jatkuvat – rajavartiolain muutokset pikaisesti eduskuntaan, valmiuslain kiireellinen käsittely epävarmaa

Eduskunnan perustuslakivaliokunta (siirryt toiseen palveluun) on linjannut, että valmiuslain kiireelliseen hyväksymiseen tarvitaan eduskunnassa viiden kuudesosan enemmistö, joten pikakäsittelyyn tarvitaan oppositiosta sekä perussuomalaisten että kokoomuksen eduskuntaryhmien tuki.

Oppositio on vaatinut tiukennuksia rajavartiolakiin ehtona valmiuslain kiireelliselle hyväksymiselle. Perussuomalaiset haluaa, että turvapaikkahakemusten käsittely voitaisiin kokonaan keskeyttää, jos Suomeen kohdistetaan ihmisten massamuuttoliikettä. Myös kokoomus on toivonut rajoituksia turvapaikkahakuun kriisitilanteissa.

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Petteri Orpo (kok.) oli tyytyväinen tapaamisen ilmapiiriin. Hallituksen esitys valmiuslain muutoksista on parhaillaan puolustusvaliokunnan viimeisteltävänä.

– Työ jatkuu. Mielestäni oleellista oli se, että kaikki ryhmät jakavat sen yhteisen kuvan, että tähän välineellistettyyn maahantuloon täytyy löytää keinot, millä me suojataan turvallisuutemme, Orpo kuvaili tapaamisen henkeä.

– Minusta pallo on nyt edelleen ennen kaikkea hallituksella, että saadaan riittävät välineet, jotta laiton maahantulo voidaan estää ja että me voidaan myös rajoittaa raja-asemat sulkemalla turvapaikan hakua.

- Mutta ratkaisua haetaan ja tärkeintä nyt oli, että tällä palaverilla saatiin aikaan se, että on yhteinen tahtotila löytää ratkaisuja. Toki on sävyeroja ja näkemyseroja siitä, mikä on mahdollista mikä ei, mutta työ jatkuu.