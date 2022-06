Teboil-huoltamoilla polttoaineen myynti vähentynyt boikotin vuoksi rajusti – kauppiailla huoli tulevaisuudesta: "Kyllä se heikolta näyttää"

Salossa Teboil Helsingintien kauppiaana toimiva Leena Lindgren sanoo, että polttoaineen myynti on laskenut rajusti Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Alaspäin on tultu 35 prosenttia.

Myynti laski yhdessä yössä

Polttoaineen hinnan nousu selittänee osan myynnin vähentymisestä, mutta pääsyy on boikottikampanja. Kun Ukrainan sota alkoi, suomalaiset kuluttajat alkoivat boikotoida Teboil-huoltamoita, sillä yritys on venäläisen öljy-yhtiö Lukoilin tytäryhtiö.

Turun Runosmäen Teboilia pyörittävä Mika Järviö sanoo, että polttoaineen myynti on vähentynyt 40 prosenttia.

Mika Järviön mukaan ihmisillä on väärä käsitys siitä, että Teboilit myisivät venäläistä polttoainetta.

Mika Järviön mukaan tilanne kaikilla Teboil-kauppiailla on hankala.

– Eihän kukaan Teboil-kauppias nyt kärrynpyöriä heittele. Ensin korona ja sitten tämä boikotti. Oma jaksaminen on aika kovilla tällä hetkellä.

Virallisia lukuja ei saatavilla

Yle yritti selvittää Teboil-yhtiöltä, kuinka paljon huoltoasemien polttoaineen myynti on vähentynyt kevään aikana. Teboil ei kuitenkaan halua myyntitilastoja kertoa.

Teboilin viestintä on aiemminkin herättänyt ihmetystä, kun Flycktin mukaan Ukrainassa ei olisi käynnissä sota, vaan konflikti .

Teboilin ja Lukoilin yhteys on esillä selvästi Teboilin pylväissä.

Yle kysyi kauppiailta

Polttoaineen myyntiä Ylelle kommentoineet kauppiaat kertovat myynnin vähentyneen yli kolmanneksen. Joillain myynti on kyykännyt jopa liki puoleen entisestä.

Osa Teboil-kauppiaista ei kuitenkaan halunnut kommentoida myyntiä muulla lailla kuin kertomalla, että myynti on selvästi vähentynyt.

Runosmäen Teboililla kahvila- ja ravintolamyynti on pysynyt samana kuin aiemminkin.

Salonen kertoo, että on myynnin lasku on iskenyt pahasti osaan kauppiaista. Salosen mukaan on myös kauppiaita, joihin boikotti ei ole kovin paljon purrut.