Helmipöllön suojelumetsä löytyi vuosien etsimisen jälkeen Hausjärveltä

Luonnonperintösäätiön uusin suojelumetsä on Hausjärvellä. Säätiö hankki suojelukohteen Kotimetsä helmipöllölle -keräyksen avulla.

Kampanjan symboliksi valittiin helmipöllö, koska tämä vanhojen yhtenäisten metsien sympaattinen asukas on kärsinyt pahoin laajoista hakkuista ja taantunut voimakkaasti tiheiden sekametsien kadotessa, kerrotaan Helmipöllön metsään liittyvässä tiedotteessa.

Helmipöllön metsä sijaitsee Kanta-Hämeen ja Uudenmaan rajalla ja sen pinta-ala on 16 hehtaaria. Metsä on ollut vuosia saman perheen hallussa, joten se on säilynyt melko koskemattomana.