SDP:n Mikkelin valtuustoryhmä murenee entisestään: "Meitä on muutama, jotka eivät allekirjoita kaikkea, mitä Satu Taavitsainen sanoo"

Mikkelin SDP:n rivit ovat hajallaan. Viime kesänä valituista 11 valtuutetusta on jäljellä enää yhdeksän.

– Meitä on muutama, jotka ei allekirjoiteta kaikkea, mitä Satu (Taavitsainen) on nostanut esille. Liittyen palveluihin ja esiin tulleisiin säästöesityksiin. Meillä on jonkin verran erilaisia näkemyksiä ja hakisimme enemmän yhteistä tahtotilaa muiden ryhmien kanssa, Barck sanoo.