Britannian hävittäjät harjoittelevat Lapissa – Naton odotushuoneeseen jumiutunut Suomi tekee näkyvää yhteistyötä kumppaniensa kanssa

– Yhteistoiminta ilmassa on jo sangen sujuvaa. Tekniikka, taktiikka ja toimintamallit ovat vuosien varrella hioutuneet yhteen. Tukikohtatoiminta vastustajan läheisyydessä on sen sijaan briteille uudempi asia, toteaa Lapin lennoston komentaja, eversti Tuukka Karjalainen .

Hävittäjät eivät uhkatilanteessa voi olla rivissä kotitukikohdan platalla, vaan ilmavoimat käyttää muitakin tukeutumisalustoja, kuten lukuisia maantietukikohtia. Lossiemouthin tukikohdan komentaja, eversti Chris Layden on vaikuttunut suomalaisten systeemistä.

– Tapa, jolla koneet hajautetaan ympäri maan hyökkäyksen alla, on hyvin vaikuttava. Me voimme oppia suomalaisilta paljon tilanteessa, jossa meidänkin täytyy varautua kotimaamme puolustamiseen.

Puolitoistaviikkoisessa koulutuksessa harjoitellaan niin kahden koneen lähitaistelua näköetäisyydellä kuin isompia ilmataisteluja. Harjoitusalueena on koko pohjoinen Suomi ja Karjalaisen mukaan erityisesti Itä-Lappi.

Pohjoiset Nato-maat pitävät yhtä

– Suomella on vahvoja ystäviä ja Suomi on vahva ystävä, Layden kiteyttää.

Lapin lennoston komentaja Tuukka Karjalainen ja Lossiemouthin tukikohdan komentaja, eversti Chris Layden esittelivät harjoitusta keskiviikkona medialle. Taustalla on Britannian ilmavoimien Eurofighter Typhoon -hävittäjiä. Vierailulle oleva ryhmä ei ole aiemmin harjoitellut näin pohjoisessa.

Britannian pääministeri Boris Johnson lupasi keväällä Britannian auttavan Suomea “kauheuksissa ja katastrofeissa” ja valmiutta yhteistoimintaan on, sillä sitä on harjoiteltu jo 20 vuotta.

Vuodesta 2017 alkaen Suomi on osallistunut Britannian johdolla perustettuihin Joint Expeditionary Force - valmiusjoukkoihin , joihin liittyvästä harjoituksesta tässäkin harjoituksessa on kyse. JEF-ryhmään kuuluvat myös Baltian maat sekä Ruotsi, Norja ja Hollanti.

– Se on ryhmä Nato-maita, joilla on samanlaiset alueelliset intressit ja joiden arvopohja on samanlainen. Uskon, että se tuo lisäarvoa ja voi toimia tehokkaasti Naton rinnalla.