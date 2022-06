Tutkimus yhdisti 80-luvun ruokavalinnat myöhempiin sairauksiin ja kuolemiin – terveellisen pohjoismaisen ruokavalion hyödyt nousivat esiin

Itä-Suomen yliopiston väitöstutkimuksessa selvitettiin, millaisia yhteyksiä sairauksiin on ruokavaliolla, joka vastaa Suomessa ja muissa Pohjoismaissa käytössä olevia ravitsemussuosituksia. Lääketieteen lisensiaatti Hanna-Mari Tertsusen väitöskirjatutkimuksessa oli mukana keski-ikäisiä ja sitä vanhempia suomalaismiehiä.

Runsaan kahdenkymmenen vuoden seuranta-aikana he myös kuolivat sairauksiin muita harvemmin.

Ruokavalion suoraa syy-yhteyttä esimerkiksi diabetekseen ja sairauskuolemiin ei voida tutkimuksen perusteella osoittaa, mutta yhteys on näkyvissä, vaikka monien muiden tekijöiden vaikutus suljetaan pois.

Tutkimukset ovat painottuneet Välimeren ruokavalioon

Kuva: /All Over Press

Kokonaisen ruokavalion vaikutuksia terveyteen on tutkittu paljon Välimeren ruokavaliolla, joka on havaittu monin tavoin terveelliseksi.

Pohjoismainenkin ruokavalio yhdistetään hyviin terveysvaikutuksiin, mutta tutkimusta sen mukaisen syömisen vaikutuksista suomalaisessa väestössä on Hanna-Mari Tertsusen mukaan tehty vasta vähän.

Tutkimusta on kuitenkin tärkeää tehdä myös sillä ruokavaliolla, jota Pohjoismaissa syödään ja jonka aineksia on Pohjoismaissa saatavilla.

– Välimeren ruokavalio on erittäin terveellinen, mutta erilaisten maantieteellisten ja kulttuuristen tekijöiden vuoksi sitä on haastavaa noudattaa Pohjoismaissa. Erona ovat esimerkiksi erilaiset kalaruuat, ja Välimeren ruokavaliossa käytetään paljon oliiviöljyä. Sen vuoksi meidän on tehtävä tutkimusta omalla ruokavaliollamme.