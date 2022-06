Lehtokotilot valtasivat puutarhamyymälän Savossa – tilanne saatiin haltuun etanasyöteillä

Suonenjoen Tokmannin puutarhamyymälässä on kamppailtu alkukesä lehtokotiloiden kanssa. Myymälä on alueella, jolla on paljon kotiloita.

Lehtokotiloita kukassa. Kuva ei ole Suonenjoen Tokmannin puutarhamyymälästä. Kuvituskuva. Kuva: Yle / Sara Vertanen