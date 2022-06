Ranskan vasemmisto järjesti rivinsä uusiksi ja on nyt suosittu nuorten keskuudessa – kannattaja: "Haluan vaikuttaa, en murehtia yksinäni"

PARIISI Itäpariisilaisella toriaukiolla juodaan olutta ja tanssitaan rumpujen tahtiin. Paikalle on kerääntynyt lähikorttelien asukkaita ja vasemmiston eri-ikäisiä kannattajia. He toivovat radikaalivasemmistolaisesta Jean-Luc Mélenchonista Ranskan seuraavaa pääministeriä.

Vasemmisto lupailee eläkeiän laskua ja hintoja kuriin

Ranskan vasemmistopuolueet muodostivat presidentinvaalien jälkeen historiallisen vaaliliiton, jonka nimi on Kansan unioni eli Nupes. Siihen kuuluvat Mélenchonin Lannistumaton Ranska -puolue, ympäristöpuolue, sosialistit ja kommunistipuolue. Uusi liittouma on kerännyt kannatusta etenkin nuorten ranskalaisten keskuudessa.

– Ranskan sairaalat ovat kantokykynsä äärirajoilla, kouluihin ei löydy opettajia ja jopa jalkapallon Mestarien liigan finaali päättyi kaaokseen ja selittelyyn. Vakavin asia on ilmastonmuutos, jonka edessä nykyinen hallitus on voimaton, Simonnet tuhahtaa.

Macron tarvitsee enemmistön pitääkseen vaalilupauksensa

Presidentti Macron ja pääministeri Mélenchon?

Vasemmistoliittouma johtaa hienoisesti mielipidekyselyitä, mutta kaksivaiheinen vaalijärjestelmä on kuitenkin yleensä suosinut presidentin puoluetta. Tälläkin kertaa näyttää siltä, että paikoiksi muutettuna Macronin etumatka kilpailijoihinsa on edelleen pitävä.

Macronia syytetään epämääräisyydestä, Mélenchonia populismista

Ranskassa kommentti ei herättänyt samanlaista huomiota. Vaalikeskusteluita on hallinnut ulkopolitiikan sijaan huoli ostovoimasta, sairaaloiden kantokyvystä ja ylipäätään julkisten palveluiden tilasta, jota etenkin vasemmisto on pitänyt vahvasti esillä. Nuoria puhuttaa ilmastopolitiikka.

Macron on luvannut panostuksia ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin sekä ostovoimaan ja eriarvoisuuden vähentämiseen, mutta linjausten sisältö on jäänyt osin epämääräiseksi. Presidentin parlamenttivaalikampanja on ollut ylipäätään hyvin vaisu. Mélenchonia on puolestaan syytetty populismista ja hänen vaaliohjelmaansa epärealistisuudesta.