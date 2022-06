Syrjinnästä seksuaalisen suuntautumisen takia tulee viranomaisille vain vähän ilmoituksia – suuri osa jää piiloon

Syrjintä seksuaalisen suuntautuneisuuden perusteella on kielletty yhdenvertaisuuslaissa, ja sen toteutumista työpaikoilla valvoo työsuojeluviranomainen.

On vuosia, jolloin ei tehdä yhtään tarkastusta, joissa syrjintää on koettu seksuaalisen suuntautumisen perusteella, kertoo Etelä-Suomen aluehallintovirastossa yksikön päällikkönä työskentelevä Päivi Laakso .

Ilmarinen kiistää , että kysymys olisi syrjinnästä, mutta on sanonut aloittavansa selvityksen aiheesta.

Vain pieni osa vähemmistöön kuuluvista työpaikalla oma itsensä

Sama käsitys on yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistossa. Vuosina 2018-2021 yhdenvertaisuusvaltuutettu on saanut vain reilut 40 yhteydenottoa syrjinnästä (siirryt toiseen palveluun) , joissa perusteena oli seksuaalinen suuntautuminen.

Yhteydenotto viranomaiseen voi tuntua vaikealta

Päivi Laakso ei voi ottaa kantaa vakuutusyhtiö Ilmarisesta potkut saaneen miehen tapaukseen. Yleisellä tasolla hän arvioi, että jos työpaikalla on sanottu jotain negatiivissävytteistä ja sillä on ajallinen yhteys irtisanomiseen, syntyy herkästi käsitys, että seksuaalisen suuntauksen esille tuominen on voinut vaikuttaa irtisanomiseen.