Tehy pitää kunta-alan ratkaisua hyvänä asiana, mutta yksi asia herättää kysymyksiä – EK tyrmää sopimuksen

Hoitajajärjestö Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkösen mukaan on hyvä asia, että muut kunta-alan järjestöt saivat ratkaisun aikaiseksi.

– Oikeastaan kysyisin niin päin, että missä tällainen sopimus turvalausekkeista on. Minun on hyvin vaikea kommentoida sopimusta, jota en ole itse nähnyt.

– Nyt on sitten se aika, kun voimme keskittyä Suomessa hoitajapulan ratkaisemiseen. Me olemme valmiita jatkamaan neuvotteluja vaikka saman tien, Rytkönen sanoo.

EK:n Häkämies: Turmiollinen ratkaisu

Tuoreen sopimuksen mukaan kunta-alan työntekijät saavat palkkoihinsa kahden prosentin yleiskorotuksen kesäkuussa. Vuosina 2022–2024 palkankorotustaso noudattaa yleistä linjaa, joka perustuu vientialojen palkankorotusten keskiarvoon tai on vähintään 1,9 prosenttia.

Lisäksi kuntatyöntekijöille on tulossa viisivuotinen palkkaohjelma, joka alkaa vuonna 2023 ja nostaisi palkkoja yhteensä 5,1 prosenttia yli yleisen linjan.

– Tällä ratkaisulla kuntasektorista tehdään palkkajohtaja. Suuri huoli kohdistuu siihen, millainen vaikutus tällä on syksyllä käynnistyvään yksityisen sektorin työmarkkinakierrokseen. Pelkäänpä, että hyvin vahingollinen.

Ongelma on Häkämiehen mukaan se, että kuntasektori saa yleisen linjan mukaisen korotuksen ja lisää senkin päälle. Hänen mukaansa sopimus voi vaikuttaa huolestuttavalla tavalla siihen, miten palkat ja työllisyys Suomessa kehittyvät, kun samaan aikaan talouskasvu on hidastumassa ja valtiolla on runsaasti velkaa.