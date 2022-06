Riihimäki korvasi paikallisliikenteen kutsukyydeillä: minibussi hakee kahdella eurolla kotipihasta

Järjestelmän alku on ollut kankea. Kaupunkilaiset ovat purkaneet tuntojaan sosiaalisessa mediassa.

Kutsutilauksia ei ole saatu perille, bussit ovat tehneet turhia reissuja ja kuskit ovat ajaneet harhaan tai maksuissa on epäselvyyksiä. Jupinaa on syntynyt myös siitä, että tietokone lupailee bussin tulevan vasta usean tunnin kuluttua tai että pendelöitsijät eivät saa kyytiä, jolla ehtisivät oikeaan junaan.

– Kyllä palautetta alun kankeuksista on tullut, mutta teknisiä ongelmia on jo korjattu ja muitakin toimenpiteitä on tehty. Jos jotain ongelmia tulee esiin, niitä ratkotaan, Männistö lupaa.