Suomi ehti ennen Viroa: Järkälemäinen kaasulaiva sijoitetaan Inkooseen – näin "kaasumuunnin" eli kelluva LNG-terminaali toimii

Kulisseissa on tehty viime kuukaudet pitkiä päiviä, kun Viro ja Suomi ovat etsineet ja valmistelleet satamaa kaasulaivan sijoituspaikaksi. Hetken näytti siltä, että Viro ehtii ensin, mutta lopulta Suomi sai esityöt valmiiksi nopeammin.

Fortumin Inkoon satama on vielä toistaiseksi rahtialusten käytössä. Syksyllä satamalaituriin ankkuroidaan Exemplar-alus, minkä jälkeen satama toimii ainoastaan lng-terminaalina.

Satamassa on valmis laituri, ja se sijaitsee lähellä Suomen ja Viron välistä Balticconnector-kaasuputkea. Olemassaoleva infrastruktuuri merkitsee sitä, että satama saadaan nopeasti käyttövalmiiksi.

– On taloutemme kannalta tärkeää, että kelluva LNG-terminaali turvaa teollisuutemme kaasunsaannin. Seuraava askel on pysyä aikataulussa ja saada satama toimintavalmiiksi, elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) toteaa tiedotteessa.

Alus on tavoitteena saada Inkooseen toimintavalmiiksi ensi talvena.

Mikä LNG, mikä alus?

Kymmeneksi vuodeksi vuokrattava Exemplar-alus on teknisesti laiva, mutta käytännössä se on pikemmin liikuteltava kaasuinfrastruktuurin osa.

Sen ensisijainen tehtävä on toimia eräänlaisena "kaasumuuntimena".

LNG eli liquefied natural gas on maakaasua, joka on muutettu kaasusta nesteeksi kuljettamista varten. Exemplar-aluksessa nesteytetty maakaasu muutetaan uudestaan kaasumuotoon ja kaasu syötetään Suomen kaasuverkkoon jakelua varten.

Exemplar-alus on valtava. Pituutta sillä on 291 metriä ja leveyttä 43 metriä. Kaasun varastointikapasiteetti on 151 000 kuutiometriä.