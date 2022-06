Kilpailu bussiliikenteessä vapautui – kuluttajat nauttineet noin 25 prosenttia halvemmista hinnoista pitkillä matkoilla

KKV:n mukaan tämä on johtanut siihen, että kuluttajat ovat hyötyneet halvemmista juna- ja linja-autolippujen hinnoista yli 80 miljoonaa euroa. KKV on selvittänyt, millaisia vaikutuksia kilpailun lisääntymisellä on ollut henkilö- ja tavarajunaliikenteessä.