Ilmastopäästöjen vähentäminen tuo Ruotsiin kaivosbuumin – luonnonsuojelu ja poronhoito uhattuina

Lehden mukaan yli 20 kaivoshanketta on saanut viranomaisten hyväksynnän jatkotyöstämiseen. Lisäksi puolen tusinaa muuta hakemusta on käsittelyssä.

Hankkeiden taustalla on teollisuuden pyrkimys lopettaa ilmastonmuutosta edistävien kaasujen päästöt ja siirtyä päästöttömään teknologiaan. Tämä vihreä siirtymä edellyttää suurta lisäystä tiettyjen mineraalien käyttöön. Ruotsin kallioperässä näitä mineraaleja, kuten nikkeliä, kobolttia, grafiittia ja kuparia olisi tarjolla.

Mineraaleja tarvitaan muun muassa akkujen ja tuulivoimalaitosten rakentamiseen. Tarve on suuri, sillä fossiilisen energiankäytön päästöjä on vähennettävä rajusti jo lähivuosina.

Kansainvälinen energiajärjestö IEA on arvioinut raportissaan (siirryt toiseen palveluun) , että sähköauton rakentaminen vaatii kuusi kertaa enemmän mineraaleja kuin polttomoottoriauton, ja tuulivoimala kuluttaa mineraaleja yhdeksänkertaisesti kaasuvoimalaan verrattuna.

Saamelaisten oikeudet laissa, mutta eivät käytännössä

Ruotsissa saamelaisten oikeudet poronhoitoon ja omaan kulttuuriinsa on kirjattu lakiin. Ongelmana on, etteivät säädökset ulotu kaivostoiminnan säätelyyn.

Poronhoito vaatii erittäin paljon maa-alaa. Sitä on vuosikymmenten saatossa nipistetty monenlaisin perustein.

Säädökset eivät pakota toimijoita ottamaan huomioon useiden hankkeiden yhteisvaikutusta. Tästä syystä laki on epäreilu, koska se loppujen lopuksi jättää perusoikeudet huomiotta, sanoo Ruotsin maatalousyliopiston dosentti Kaisa Rautio Dagens Nyheterille (siirryt toiseen palveluun) .

– Ei voida puhua vain yhdestä kaivoksesta erikseen. Konflikti olisi aivan erilainen, jos saamelaiskylillä olisi maansa tallella, ja vasta sitten tulisi kaivos. Eli vesivoimaa, metsänkäyttöä, petoeläimiä, tuulimyllyjä ja infrastruktuuria ei olisi. Tämä kumuloituva vaikutus on olennainen, jotta ymmärtää tilanteen., hän sanoo.

Ruotsissa ehkä eniten huomiota on saanut kiista Kallakin kaivoksesta (luulajansaameksi Gállok). Brittiläinen kaivosyhtiö Beowulf haluaa avata alueelle rautamalmikaivoksen. Alueen saamelaisasukkaat vastustavat kaivosta kiivaasti.

Luonnonsuojelijat kahden tulen välissä

Ilmastonmuutoksen estäminen tuottaa päänvaivaa luonnonsuojelijoille. Ilmastonmuutoksen estäminen on välttämätöntä, mutta millä torjua päästöttömän teknologian aiheuttamat haitat luonnolle?

DN:n haastattelema Ruotsin luonnonsuojeluliiton pääsihteerin Svante Axelssonin mukaan paljon on tehtävissä.

Kaivokset edullisia, kierrätys kallista?

– Kaivoksia on verotettava enemmän, maaperän kaivamisen on oltava kallista, mutta kierrättämisen halpaa. Nykyään se on päinvastoin.