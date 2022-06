Kalajoen suuresta maastopalosta roihahti idea – Kaarlelan VPK muonittaa nyt maastossa tyylikkäästi ja turvallisesti

Noin 900 talkootyötuntia myöhemmin Kaarlelan VPK:lla on nyt ensimmäisenä pelastusyksikkönä Suomessa käytössään muonitusvaunu, jonka sisällä on täysin varusteltu suurtalouskeittiö.

Pienempiä muonituskärryjä on osalla muistakin pelastusyksiköistä käytössä, esimerkiksi Perhossa .

Paloautonpunaiselta torigrilliltä ulkoa näyttävä vaunu on kuusi metriä pitkä, reilut kaksi metriä leveä ja 2,1 metriä korkea. Sisällä neljä ruuanlaittajaa mahtuu valmistamaan 200 annosta tunnissa.

Yhdellä painekeittoastialla pystyy tarvittaessa valmistamaan 27 annosta vartissa. Painekeittimiä on kaksi. Lisäksi käytössä on muun muassa kaasuhella, parila, mikroaaltouuni ja kylmälaitteita.

Kaasua vaunun varustuksessa on 33 kg, riittävästi yli viikon tarpeisiin. Sähkötoimiset laitteet käyttävät akustoa, joihin virtaa voidaan tarvittaessa ladata vaunun takaosassa olevalla aggregaatilla.

Vaunu on myös pitkälle automatisoitu. Sen voi tarvittaessa käynnistää etäyhteydellä ja esimerkiksi kylmälaitteiden lämpötilaseurannan voi halutessaan tarkastaa mobiilisti vaikka vuoden kuluttua.

Haussa on myös vaunulle oma elintarvikehuoneistolupa, vaikka sellaista ei pelastustoiminnassa tarvita.

Palomiesten oma grilli

Pelastustoimen budjetista vaunuun ei ole tullut euroakaan, eli yhteiskunnan rahaa ei ole käytetty. Kaarlelan VPK:n noin 30 sopimuspalomiestä ja naisosasto tekivät pelkästään varainkeruutalkoita melkein 400 tuntia. He ovat pudottaneet lumia Kokkolan jäähallin katolta, järjestäneet turvallisuuskoulutuksia ja grillijuhlia sekä huoltaneet kaupungin ruohonleikkureita.

Myös vaunun sisä- ja ulkotyöt on tehty käytännössä kokonaan talkootyöllä. Runko tilattiin perävaunuja valmistavalta Eurowagonilta.

– Kustannusarvio on noin 40 000 euroa. Valmiin kärryn hinta olisi tänä päivänä avaimet käteen tehtaalta tilattuna, tällä varustelutasolla, yli 80 000 euroa. Joten suuri kiitos kuuluu myös yhteistyökumppaneille, Teemu Herlevi muistuttaa.

Aamupuuro hillosilmällä kesken hallipalon

Kaarlelan VPK:n muonahuoltovaunu on vielä uutuuttaan kiiltävä. Testikertoja takana on muutama ja yhden kerran vaunu on ollut tositoimissakin, Pedersöressä sattuneen suuren hallipalon sammutustöissä.