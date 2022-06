Kuin muinaisten tarujen unohdettu kaupunki – Vöyrin hylätty antiikin Kreikka ja muita vaihtoehtoisia matkailuvinkkejä Pohjanmaalle

Kotimaanmatkailija, tänä kesänä suunnaksi kannattaa ottaa Pohjanmaan maakunta, jossa meri on aina lähellä, puutalokorttelit postikortin väärtejä ja luonto maailmanperintöaluetta. Sekaan mahtuu myös rouheampia kohteita.

Vöyrin Kreikka eli Ehrs parken – Vöyri

Umpeen kasvaneita polkuja, jumalpatsaita, jyhkeäpylväisiä huvimajoja, mystistä kirjoitusta, suihkulähde, kaikki unohdettu luonnon vallattavaksi, niin kuin muinaisten tarujen kadonneet kaupungit.

Vöyrin Kreikka eli Ehrs parken ei ole virallinen nähtävyys, vaan yhden miehen unelmasta rakentunut kreikkalaistyylinen puisto, joka avattiin yleisölle vasta puiston luojan, rakennusmestari Ernst Ehrsin kuoltua. Samalla puiston ylläpitäminen loppui.

Luonto on syönyt Ehrs parkenin sisäänsä. Kuva: Mikko Pienipaavola / Yle

Rakennelmat ovat peräisin 1980-luvulta. Tuolloin jopa Kreikan televisio kävi ihastelemassa Vöyrin pikku-Kreikkaa. Ennen kuolemaansa Ehrs toivoi, että rakennelmat tuhotaan, mutta niin ei raaskittu tehdä, kertoo hänen poikansa Bertil Ehrs aiemmin julkaistussa haastattelussa (siirryt toiseen palveluun).

Puisto sijaitsee lähellä Vöyrin kirjastoa Grannasbergetin kallioilla. Opasteita ei ole, mutta Google Mapsista paikka löytyy nimellä Bergpark. Kohdetta voi suositella erityisesti seikkailu- ja aarteenetsintätarinoista innostuville.

Sälgrundin luotsiasema – Kaskinen

Laxhamnin piskuisesta satamasta kävellään lumoavan metsän halki luotsiaseman pihapiiriin, jonka perältä kohoaa Sälgrundin majakka. Kodikas sauna ja kourallinen punaisia piharakennuksia toivottavat tervetulleeksi menneiden aikojen luotsi-idylliin.

Sälgrundin majakka on Suomen ensimmäinen petrolikäyttöinen majakka. Kuva: Esa Siltaloppi / Yle

Sälgrundin saari on vain kymmenen minuutin merimatkan päässä Kaskisten Kalasatamasta, mutta luotsiaseman kallioilta avautuu vaikuttava avomerimaisema. Rantaa kiertää lyhyt luontopolku, ja alueella on myös yleisessä käytössä oleva tulipaikka.

Vuonna 1875 valmistunut majakka on Suomen ensimmäinen petrolikäyttöinen majakka. Sen on suunnitellut arkkitehti Axel Hampus Dahlström, joka on piirtänyt myös Helsingin Vanhan ylioppilastalon ja Esplanadin kappelin.

Sälgrundin majakka ja luotsiasema on määritelty valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi. Kuva: Mikko Pienipaavola / Yle

Sälgrund on kaupungin omistamaa virkistysaluetta, ja siellä voi vierailla vapaasti omalla veneellä tai vesitaksilla. Luotsiasemalla on tarjolla majoituspalvelua ja rajoitetusti auki oleva kahvitupa.

Edvininpolku – Vaasa

Luonnontilaisen havumetsän seassa kiertelee ulkoilureitti, jonka varrella on poikkeuksellisen viehättävää kierrätystaidetta. Hämmästyttävintä Edvininpolun puistossa on teosten määrä, noin 150 kappaletta. Surrealistista tunnelmaa korostaa joidenkin teosten valtava koko.

Edvininpolulla on monenlaista kulkijaa. Kuva: Mikko Pienipaavola / Yle

Edvininpolku on Edvin Hevonkosken luoma pysyvä taidenäyttely. Inspiraatiota on kauhottu romaaneista Seitsemän veljestä, Tuntematon sotilas ja Täällä Pohjantähden alla. Lisäksi alueella on Hevonkosken ideoima ja talkoovoimin rakennettu korsukylä.

Puisto on mukavasti syrjässä kaupungin melskeestä, eikä tällä Suomen hämyisimmällä lenkkipolulla peritä pääsymaksua. Syvennetyn kokemuksen saa, kun vuokraa käyttöönsä korsukylän savusaunan.

Kiekuva kaksikko. Kuva: Mikko Pienipaavola / Yle

Arktinen museo Nanoq – Pietarsaari

Ensisilmäyksellä voisi kuvitella saapuneensa jonkin hurmaavan metsäläisfantasian lavasteisiin. Nanoqin rakennukset ovat kuitenkin toiminnallisia, ja jokainen tupa kätkee sisäänsä oman tarinan. Löytyy turvemajaa, kullanhuuhdontaleiriä, talvisodan komentokeskusta, savusaunaa ja ihan oikea metsäkirkko.

Museoalueella on parikymmentä talkoovoimin valmistettua rakennusta. Kuva: Mikko Pienipaavola / Yle

Nanoq on euroopan vanhin arktinen museo, ja ainutlaatuisen siitä tekee se, että koko kompleksi on rakennettu talkoovoimin. Ensimmäinen tupa nousi alueelle vuonna 1956 rakentajansa Pentti Kronqvistin kesämökiksi.

Kronqvist on pietarsaarelainen eläkkeellä oleva palomestari ja naparetkeilijä. Hän on osallistunut useille arktisille matkoille ja johtanut suomalais-norjalaisen retkikunnan Grönlannin jäätikön halki.

Ekologinen ajattelu ja rakkaus arktisiin seikkailuihin ovat Nanoqin sydän ja sielu. Näytillä on myös tunnettujen naparetkeilijöiden, kuten Adolf Erik Nordenskiöldin irtaimistoa. Museo sijaitsee vain muutaman kilometrin päässä Fäbodasta, kenties Suomen kauneimmasta rannasta.

Bodvattnet runt – Mustasaari

Mustasaaren kierros kulkee Merenkurkun maailmanperintöalueen maankohoamisrannoilla, umpeen kasvaneilla merenlahdilla ja laidunkäytössä olevissa koivikoissa. Reitin varrella on Björkön kylän entinen kalasatama, Bodback, venevajoineen ja -valkamineen. Kierroksen vetonaula on jylhä näkötorni, Saltkaret.

Merenkurkun maailmanperintöalueen luonto on monimuotoista. Kuva: Mikko Pienipaavola / Yle

Bodvattnet runt alkaa Svedjehamnin vanhasta satamasta. Kierros on melko helppokulkuinen ja pituutta sillä on neljä kilometriä. Maita pitkin Svedjehamniin matkaavan ensimmäinen ihastumisen aihe on Raippaluodon sillan ylitys.