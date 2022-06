Uusia pakolaisia tulee Suomeen nyt noin tuhat viikossa – avustuskeskuksessa sovittiin, että itkut käydään itkemässä erillisessä huoneessa

Venäjän hyökkäyssotaa pakenevien auttamisjärjestössä on luotu erillinen sääntö itkemiselle.

Kouvolassa sijaitsevan Repsikka ry:n puheenjohtaja Johanna Budde-Laakso kertoo, että säännölle on tarvetta, sillä vapaaehtoisilla auttajilla on usein itku herkässä.

– Ensimmäinen sääntömme oli, että me vapaaehtoistyöntekijät emme itke täällä. Meillä on erikseen huone itkemistä varten. Jos kovasti meinaa itkettää, niin menee sitten sinne, Budde-Laakso kertoo.

Hän itse on ollut auttamassa sotaa pakenevia tiiviisti koko kevään ajan. Vain viikko hyökkäyksen alkamisen jälkeen Budde-Laakso oli ajamassa avustustarvikkeilla lastattua pakettiautoa kohti Puolaa.

Kouvolalainen Johanna Budde-Laakso on auttanut Ukrainan kriisin uhreja kevään kuluessa monin eri tavoin.

– Auttaminen on tavallaan myös itsekästä. Aluksi minulla oli paha olo ja paha mieli sodan vuoksi, mutta nyt en kerkeä omaa pahaa mieltä miettimään, hän pohtii omaa kokemustaan.

Zaporižžjasta Suomeen ja mieluiten pian takaisin

Maahanmuuttoviraston mukaan Venäjän aloittaman sodan aikana Suomesta on hakenut tilapäistä suojelua lähes 27 000 ukrainalaista. Uusia tulijoita on noin tuhat viikossa. Sisäministeriö on arvioinut, että Suomeen tulisi kaikkiaan noin 40 000–80 000 ukrainalaista.