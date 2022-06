Oulun poliisiasemalla 21 työntekijää sairastui sisäilmasta astmaan – väitöstutkimus osoittaa yhteyden rakennuksen kosteusvaurion ja sairauksien välillä

Oulun pääpoliisiasemalla 21 ihmistä sairastui vaikeaan astmaan

Yhteiskunnalle tulee vuosittain iso lasku sisäilmaongelmista

LL Saija Hyvösen väitöskirja ”Persistent respiratory problems, neurologic, cardiac, muscle and joint symptoms of occupants in water and microbe damaged buildings” tarkastetaan Turun yliopistossa perjantaina 17. kesäkuuta klo 12.00.