Ukkometso isännöi uutta kansallispuistoa Venäjän rajalla – katso suora lähetys Sallan kansallispuiston avajaisista klo 11.30 alkaen

– Luonnontieteellisestä näkökulmasta Suomen kansallispuistoverkosto on jo nykyisellään melko kattava. Verkoston laajentamista pidetään kuitenkin tärkeänä virkistyksen ja myös aluetalouden näkökulmasta. Myös poliittisesti kansallispuistot ovat olleet suosittuja, Latsa toteaa.

Sallan kansallispuiston alue on ollut luonnonsuojelualuetta vuodesta 2017, ja valtaosa siitä kuuluu myös Natura-verkostoon. Kansallispuistostatus tuo rajoituksia metsästykseen, mutta toisaalta lisää kävijämääriä. Vuonna 2017 perustetun Hossan kansallispuiston kohdalla kävijämäärä tuplaantui.

Kävijämäärät ovat kasvaneet jo

Yksi avajaisten iloisimmista vieraista on Sallan kunnanjohtaja Erkki Parkkinen , joka kuvaa oloaan “tosi onnelliseksi”. Matkailijamäärien kasvu näkyi jo viime kesänä, ja siitä hyötyvät tuloina ja työpaikkoina niin rakennusyrittäjät, poronhoitajat kuin ohjelmapalveluyritykset.

Parkkinen ei arvioi prosentteja, mutta uskoo, että vaikutus kunnan verotuloihin on iso.

– En oikein keksi yritystä, joka ei liittyisi matkailuun. Ja kun vaikutus kuntatalouteen on positiivinen, voimme järjestää peruspalveluja nykyistä paremmin, Parkkinen sanoo.

Oulangan kansallispuistokin sijaitsee osin Sallassa, mutta kunnan nimeä kantava kansallispuisto on eri juttu. Paikalliset pitivätkin nimestä tiukasti kiinni. Kunnanjohtajaa miellyttää myös puiston logo ukkometsoineen, muistuttaahan se sallalaisten eräperinteestä. Paikallisten metsästysoikeus säilyy valtaosassa kansallispuistoa. Poikkeuksena on vilkkain alue, joka on noin kymmenesosa koko kansallispuistosta.