Suosittuun Repoveden kansallispuistoon pääsee pian junalla – asemalta on kuitenkin vielä useiden kilometrien matka itse puistoon

VR mainosti vajaa kuukausi sitten, että junalla pääsee pian Repoveden kansallispuistoon päiväretkeilemään. Todellisuudessa junalla ei pääse perille saakka, sillä rautatieasemalta on vielä noin seitsemän kilometrin matka itse kansallispuistoon.

VR:n mukaan lippuja on jo myyty melko reippaasti. Tämän kesän matkailijoilta odotetaan myös viime hetken varauksia.

Bussit kulkevat, mutta eri aikaan kuin juna

Kävelymatkaa Hillosensalmelta kansallispuistoon kertyy noin seitsemän kilometriä yhteen suuntaan. Reitti ei ole maisemallisesti yhtä innostava kuin monet kansallispuiston reitit, sanoo Juhani Outinen , joka on pyörittänyt Kuutin Kolo -yritystä alueella jo kaksi vuosikymmentä.

Suosittu parkkipaikka on Lapinsalmi, josta ei ole montaa kilometriä esimerkiksi Kuutinkanavalle.

Yksi nopeimmista vaihtoehdoista päiväretkeilijälle on hypätä vesitaksin kyytiin.

Tuuli saattaa haastaa kokemattoman melojan

Yrittäjä Kari Niemi Seikkailuviikarista sanoo, että kyselyjä venetakseista ja autotakseista on tullut, mutta heidän yrityksensä ei voi luvata, että palveluja on tarjolla joka päivä. Yrittäjillä ei ole sopimusta palveluiden tarjoamisesta Metsähallituksen kanssa.

Hillosensalmella on kanootteja vuokrattavana, mutta paikallisten yrittäjien mukaan ne ovat enemmänkin kokeneille melojille sopiva vaihtoehto. Meloen matka taittuu noin tunnissa, säästä ja tuulesta riippuen.

Verorahoilla ei loppumatkaa järjestetä

Puistonjohtaja Matti Hovi Metsähallitukselta sanoo, että päiväretkeilijöiden mieluisin vaihtoehto on vesitaksi. Jos suunnitteilla on pidempi reissu, 7 kilometrin alkutarpominen tuskin on ongelma.