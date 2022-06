Maailmantilanne ja koronan hellittäminen ruuhkauttavat poliisien lupapalveluja

Pääosa ruuhkasta aiheutuu koronarajoitusten purkautumisesta

– Nyt kun tilanne on normalisoitumassa ja se menojalka on alkanut vipattaa, niin matkustusasiakirjoja on lähdetty piirongin laatikosta katselemaan. Samalla on huomattu, että ne ovat menossa tai menneet vanhoiksi ja sitten niitä on lähdetty uusimaan.