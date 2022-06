Liian villi kivi ei kelpaa vessalaataksi, mutta on Emma Jääskeläisen aarre – Vuoden nuori taiteilija kertoo pölyisestä arjestaan kello 10.45

Tampereen taidemuseossa on viime päivät ollut kaikkea muuta kuin hiljaista. Saleissa on erilaisin apuvälinein nosteltu paikalleen Vuoden nuoren taiteilijan Emma Jääskeläisen painavia kiviveistoksia.

Ylijäämä on taiteilijan aarre

At Her Fingertips -näyttelyssä (siirryt toiseen palveluun) museoyleisö pääsee ihastelemaan kiviä, jotka muuten olisivat päätyneet esimerkiksi puutarhahakkelukseksi. Jääskeläinen on itse vieraillut muun muassa Norjan marmorilouhoksilla, ja hänelle kiven alkuperällä on väliä.