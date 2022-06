Näsisaareen kipattu nyt puolet kaikesta kivimurskasta – tamperelaisen tekosaaren pitäisi valmistua vuoden loppuun mennessä

Isoin yllätys, joka työmaalla on tähän mennessä tullut vastaan, on luonnonvoimat. "Jään voima on valtava. Oli aika yllättävää, että meillä on noinkin vahvat kellukkeet ponttooneissa, ja jää oli onnistunut rikkomaan niitä. Me kuvittelemme kaikkea tekniikalla hallitsevamme, mutta ei se niin ole. Kyllä se jää pistää rakenteen kyykkyyn."

Kuva: Jani Aarnio / Yle