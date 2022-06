Uusi tietovuoto: Nordean työntekijälle isoja käteissummia Baltiassa – samaan aikaan venäläisasiakkaan tileillä kulki miljoonia euroja hämärää rahaa

Nordean ja norjalaisen DNB-pankin Baltian-konttoreiden kautta on siirretty miljardeja euroja epäilyttävistä lähteistä peräisin olevaa rahaa. Ainakin osa varoista näyttää liittyvän rahanpesuun eli rikollisilla keinoilla hankittujen varojen alkuperän häivyttämiseen.

Kahden pohjoismaalaisen pankin kautta on siirretty epäilyttävistä lähteistä peräisin olevaa rahaa vähintään 3,9 miljardia euroa.

Uudet tiedot paljastuvat vuodetuista, pankin sisäisistä asiakirjoista. Aiemmin Nordea on väittänyt julkisuudessa, ettei sen toimintaan Baltian maissa liity rahanpesuepäilyjä.

Luminor-pankin sisäiset asiakirjat luovutettiin kansainväliselle tutkivien toimittajien järjestölle OCCRP:lle. Ylen MOT-toimitus on tutkinut tapausta yhdessä OCCRP:n ja kolmen baltialaisen median kanssa.

Nordea kieltäytyy kommentoimasta selvitystä

MOT:n hallussa olevaa raporttia Nordea ei kommentoi, koska se on Luminorin tekemä.

– Nordean konttorit ovat vuodesta 2017 asti olleet osa Luminoria ja Nordea on myynyt pääosan omistuksistaan [Luminorissa]. Tästä johtuen emme voi kommentoida Luminoria tai sen sisäisiä asiakirjoja, Nordea kirjoittaa sähköpostissaan.

Luminor-pankki perustettiin vuonna 2017, kun Nordea ja norjalainen DNB-pankki yhdistivät kolmessa Baltian maassa olevat konttorinsa. Nordea omisti Luminorista sen perustamishetkellä 60 prosenttia. Kuvassa on Luminorin toimisto Liettuan pääkaupungissa Vilnassa. Kuva on vuodelta 2019.

Rahanpesuskandaalit herättivät pankin

”Luminoria kohtaan ei ole koskaan esitetty rahanpesuepäilyjä, ja ulkomaisten talletusten määrä pankissa on hyvin pieni. Pankissa on tehty hyvin perinpohjainen tarkastus siinä vaiheessa, kun Luminor muodostettiin yhdessä DNB:n kanssa, ja uudelleen siinä vaiheessa, kun se syyskuussa myytiin Blackstonelle”, von Koskull sanoi Helsingin Sanomille.

Due diligence -tarkastus on yrityskauppojen yhteydessä tehtävä selvitys, jossa käydään läpi yhtiön taloudellinen tilanne ja liiketoimintaan liittyvät riskit. Epäilyttäviä tilisiirtoja tai rahanpesuun liittyviä asioita Luminorissa alettiin selvittää kuitenkin vasta, kun sen omistajaksi tuli pääomarahasto Blackstone.

Miljardeja euroja epäilyttäviä tilisiirtoja

Luminorin sisäisessä selvityksessä tutkittiin, oliko Nordean tai DNB:n Viron, Latvian ja Liettuan konttoreissa tapahtunut epäilyttäviä tilisiirtoja, joissa on rahanpesulle tunnusomaisia piirteitä. Selvitys kattoi myös Nordean ja DNB:n luoman yhteisen Luminor-pankin kaksi ensimmäistä toimintavuotta.

Nordean ja DNB:n pankkitileiltä oli tehty 25 miljardin euron arvosta tilisiirtoja yhtiöille tai henkilöille, jotka olivat pankin tarkkailulistoilla. Listalla on yhtiöitä, jotka liittyvät julkisuudessa olleisiin rahanpesutapauksiin, joista pankki on tehnyt aiemmin rahanpesuilmoituksia tai jotka ovat esimerkiksi olleet Panaman papereiden tapaisissa tietovuodoissa.

Pankin asiakkaana Interpolin etsintäkuuluttama mies

Selvityksen mukaan Nordean asiakkaana on ollut esimerkiksi joukko virolaisyrityksiä, joiden todellinen omistaja oli kansainvälisen poliisijärjestön Interpolin etsintäkuuluttama venäläismies. Selvityksestä ei käy ilmi, mikä etsintäkuulutuksen syy oli ja milloin se on ollut voimassa. Tämän takia on epäselvää, olisiko Nordean kuulunut tietää asiasta.