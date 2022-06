19-vuotias Grigorii Lobov tekee kahta työtä saadakseen asua Suomessa – vanhempien rahoilla eläneillä venäläisopiskelijoilla on nyt ongelmia

Lobov on opiskellut kaksi vuotta muoti- ja tekstiilialaa Riveria-ammattiopistossa Joensuussa. Hän on kotoisin Pietarista ja Venäjän kansalainen, joten opintojen jatkaminen edellyttää, hän kykenee elättämään itsensä.

Huhtikuussa voimaan tullut lakimuutos paransi kansainvälisten opiskelijoiden tilannetta. Enää heidän ei tarvitse joka vuosi hakea oleskelulupaa. Sen sijaan opiskelijan on annettava vuosittain selvitys toimeentulostaan.

Varojen siirto Venäjältä Suomeen on vaikeaa

Ukrainan sodan myötä riittävän toimeentulon osoittaminen on käynyt hankalaksi. Maksuliikenne Venäjälle on keskeytynyt, mikä tarkoittaa, ettei venäläisillä tileillä olevia säästöjä ole helppo siirtää Suomeen.

Grigorii Lobov kertoo, että moni kaveri on ollut ongelmissa, kun vanhempien luottokortti ei enää toimi. Myös Lobov on rahoittanut opintojaan äitinsä säästöillä. Lisäksi hän on työskennellyt lehdenjakajana.