22-vuotias Katariina Puolakanaho napsii kännykällä itselleen työvuoroja – "Vanhanaikainen tapa hakea töitä tuntuu oudolta"

Katariina Puolakanaho on tehnyt työvuoroja ravintola Savoyssa silloin kun se istuu omiin aikatauluihin.

Työnhakusovellukset kasvattavat suosiotaan. Varsinkin nuoret kaipaavat vapautta valita, milloin ja missä ovat töissä. Kun keikkatöitä pilkotaan yksittäisiin vuoroihin, niiden täyttäminen on nopeampaa.

– Tilaustarjoilija häihin, lapsiparkin ohjaaja, kassa/hyllyttäjä, tiskiapu, marjamyyjä kesäksi…

22-vuotias Katariina Puolakanaho luettelee kännykästä työtarjouksia, joita hän on saanut lataamaansa sovellukseen. Ilmoituksissa on mainittu erikseen, kuinka paljon palkkaa mistäkin työkeikasta saisi.

Parhaillaan hän istuu helsinkiläisen ravintolan Savoyn kabinetissa, josta on hulppeat näkymät yli Esplanadin puiston. Kohta on alkamassa perjantai-illan työvuoro saliapulaisena.

Hän on työskennellyt Treamerin sovelluksen kautta myös siivoojana, promoottorina ja lastenhoitajana. Mitä on milloinkin tehnyt mieli kokeilla. Välillä keikkailuun on tullut taukoa lukio-opintojen, välillä koronapandemian takia.

Nyt hän kerää taas lisätienestejä syksyllä Ruotsissa alkavia opintoja varten. Hän toimii myös päivisin seurakoordinaattorina cheerleading-seurassa.

Keikkatöitä tilanteen mukaan. Samaa arvostaa 20-vuotias Akim Momodu.

Akim Momodu valmentaa ja pelaa itsekin jalkapalloa. Mobiilisovellus on hänestä perinteiseen työnhakuun verrattuna helppo keino saada nopeasti töitä. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Työhakemuksia ei tarvinnut tehtailla erikseen moneen työpaikkaan. Sen sijaan Momodu latasi viime kesänä puhelimeensa Boltin sovelluksen ja loi työnhakua varten profiilin, jossa kertoi perustiedot itsestään.

Sitten hän ryhtyi selaamaan avoinna olevia työkeikkoja ja valitsi ne, jotka hänelle sopisivat. Aina ei tullut valituksi, koska samoista työvuoroista kilpailivat muutkin.

Kun hän pystyi näyttämään, mitä osaa, työt lisääntyivät. Lopulta hän teki monta kuukautta varastokeikkoja useana päivänä viikossa. Vuoroja hän poimi sovelluksesta sitä mukaa, kun niitä tuli auki.

– Olin just suorittanut intin, enkä välttämättä halunnut tehdä kokopäiväistä työtä. Pystyin jaksottamaan, kuinka paljon töitä mulle sopii, Momodu kehuu.

Töitä haetaan yhdellä profiililla

Kaikkeen rekrytointiin tai kaikille työnhakijoille mobiilisovellukset eivät sovi. Mutta ne ovat yleistyneet keikka- ja kesätöiden välityksessä.

Sovelluksia käyttävät yritykset mainostavat, että työnhaun voi hoitaa “jopa minuutissa” ja ottaa vastaan keikat ”muutamalla klikkauksella”.

Teknologian avulla työnvälityksen prosessista karsiutuu pois aikaa vieviä välikäsiä.

Katariina Puolakanaho pitää kätevänä, että työnhakuun tarvitsee yhden profiilin, jota voi päivittää uusilla tiedoilla. Kuva: Antti Haanpää / Yle

– Vanhanaikainen tapa hakea töitä tuntuu oudolta ja haastavalta, koska se on sovelluksen kautta ollut niin paljon helpompaa. Tuossa kun luot sen yhden profiilin, niin se on siinä, Puolakanaho sanoo.

Myöskään pakkien saaminen sovelluksessa ei tunnu hänestä niin pahalta kuin perinteisessä työnhaussa, koska työnhaun eteen ei ole nähnyt niin paljon vaivaa.

– Et ole uhrannut vaikka sitä, että olisit käynyt haastattelussa. Se on vaan, et okei, onko täällä joku seuraava homma.

Korona-aika on madaltanut kynnystä käyttää teknologiaa useilla elämänalueilla. Työnhakuun mobiilisovelluksia käyttävät eniten nuoret.

Työn ja vapaa-ajan tasapaino painaa yhä enemmän työnhaussa. Se on Baronan teettämän työelämätutkimuksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) nyt tärkeää 92 prosentille kyselyyn vastanneista työikäisistä.

Alustoilla monia kohderyhmiä

Mobiilisovellusten lisäksi töitä välittyy alustoilta, jotka tarjoavat erilaisia palveluja. Ne ovat eräänlaisia markkinapaikkoja työntekijöiden ja työnantajien kohtaamisille. Kyse voi olla vaikka koirien trimmaajista, muuttoavusta tai esiintyjien tilaamisesta johonkin tilaisuuteen.

Työterveyslaitos on listannut 49 töiden välittämiseen liittyvää alustaa (siirryt toiseen palveluun): kuljetuspalveluja, tulkkausta, remontintekijöitä ja lastenhoitajien tai vaikka valokuvaajien työnvälitystä.

Neljä esimerkkiä alustoista: - Work Pilots alustoja työnvälitykseen vaikeasti työllistyville, kuten osatyökykyisille. Asiakkaina mm. kaupunkeja ja järjestöjä. - Ohjelmistoyritys Tiitus tarjoaa työnvälitysalustoja oppilaitosten ja yritysten kohtaamiseen. - Softayrityksenä aloittanut Treamer toimii nykyään henkilöstöpalveluyritysten tapaan eli palkkaa itse työntekijät. - Isoimmat henkilöstöpalveluyritykset muodostavat usein työnhakijoista pooleja, joille sovellus ehdottaa vuoroja esim. ravintoloissa, kaupoissa, rakennuksilla ja sotealalla.

Puolakanaho hyväksyy työehdot sovelluksessa ennen keikkaa ja työsuhde astuu voimaan työvuoron alkaessa. Sovellus lähettää vielä muistutuksia keikasta ennen työvuoron alkua. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Kun keikkatöitä pilkotaan yksittäisiin vuoroihin, niiden täyttäminen on nopeampaa. Työntekijän ei ole pakko sitoutua yhteen työpaikkaan tai säännöllisiin työvuoroihin.

Tarvitaanko vielä työhaastatteluja?

Perinteiset henkilöstöpalveluyritykset haluavat haastatella työntekijän ennen rekrytointia, vaikka työnvälityksessä olisikin käytössä jonkinlainen sovellus.

– Meillä on lähtökohtana, että jokainen työntekijä haastatellaan vähintään puhelimitse. Tiedetään kenen kanssa ollaan tekemisissä, eikä siellä ole mitään vääriä tietoja. Mutta teknologian puolesta ei ole mitään esteitä hoitaa koko prosessia sovelluksessa, kertoo Boltin toimitusjohtaja Ville Herva.

Boltin sovellus on pitkälle viety, sillä sieltä löytyvät työsopimukset, työtodistukset, palkkatodistukset, tuntikirjaukset ja sairauspoissaolojen kirjaaminen.

Teknologiayrityksenä aloittanut Treamer hoitaa koko työnvälitysprosessin sovelluksessa. Taustalla on ajatus, että sovellukseen kertyvä data kertoo ihmisestä enemmän kuin haastattelu.

– Alusta ei ota kantaa siihen, mikä on etninen tausta, ikä tai sukupuoli. Se ajattelee, että kuka toimii alustan sääntöjen mukaan parhaiten ja hän on tavallaan se superstara siellä, sanoo Treamerin toimitusjohtaja Peter Sazonov.

Akim Momodun mielestä on hyvä käytäntö, että työnantaja ja työntekijä pystyvät antamaan sovelluksessa toisilleen arvosanan. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Alustojen ja sovellusten kautta välittyvän työn määrästä ei ole arvioita. Monet yritykset ilmoittavat, että sovelluksiin on kirjautunut kymmeniä tuhansia ihmisiä, mutta toteutuneesta työnvälityksestä se ei vielä kerro mitään.

Yhdysvalloissa keikkatöiden välitys sovelluksilla on Ville Hervan mukaan kasvanut jo todella voimakkaasti. Suomessa ilmiö on vasta lähtenyt liikkeelle. Keikkojen välitys ja sovellusten kehittäminen on meillä vaikeampaa, sillä työntekijöiden asemaa suojaavat tiukemmat lait ja sadat työehtosopimukset.

– Luulen, että tämä tulee kasvamaan viiden–kymmenen vuoden aikana todella paljon, Herva kuitenkin arvelee.

Palaute tähdillä yhdestä viiteen

Keikkatöissä kohtaamiset työntekijöiden ja työnantajien välillä ovat lyhyitä, mutta teknologia mahdollistaa tietojen keräämisen työntekijästä, hänen valinnoistaan ja työhistoriasta.

Perinteiseen työnhakuun kuuluvat suositukset edellisiltä työnantajilta. Mutta sovellusten maailmassa työntekijän onnistumista arvioidaan esimerkiksi tähdillä.

Akim Momodun mielestä käytäntö on toimiva.

– Työnantaja pystyy antamaan palautetta, millaisen vuokratyöntekijän on saanut. Oliko se viiden tähden arvoinen, vai menikö se sinne vaan ottamaan palkan ja hengailemaan.

Samoin myös työntekijä voi antaa palautetta siitä, mitä mieltä oli työnantajasta.

Treamerin sovelluksessa näkyy myös työntekijän luotettavuustrendi. Se kertoo, onko hän tullut ajoissa töihin tai perunut viime hetkillä vuoroja.

– Mulle ainakin tulee tosi hyvä fiilis siitä, että mulla on siellä viiden tähden arvosteluja, että on reipas ja teki erinomaista työtä, Puolakanaho sanoo. Kuva: Antti Haanpää / Yle