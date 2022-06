Oulussa lanitetaan yötä myöten, kun Vectorama järjestetään pitkän tauon jälkeen – Tomi Seppänen, 19: "Aion pelata paljon, siksihän tänne on tultu"

Tapahtumassa ei ole nukkumaanmenoaikoja

– Kaveriporukassamme on tapana pelata videopelejä. Tämä on hyvä ja iso tapahtuma sitä varten. Kaverit ovat monesti käyneet täällä ja kaverien suosituksesta tulin itsekin.

Korona-aika näkynyt notkahduksena lipunmyynnissä

Tapahtumaa on järjestetty vuodesta 2000 lähtien. Jänkälä kuitenkin kertoo, että korona-aika on näkynyt notkahduksena lipunostajien määrässä: ennen ennakkoon on myyty noin tuhat konepaikkaa, nyt niitä on mennyt viitisensataa.